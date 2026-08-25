Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Klíšťata nemohou vystát pach cibule. Kdo nastříká zahradu jedním domácím roztokem, ochrání děti i psy na celé léto

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyrobte si doma účinný přírodní repelent, díky kterému se vám klíšťata oklikou vyhnou. Pach cibule nemůžou vystát a raději se od vás budou držet v co největší vzdálenosti.
Domácí repelent proti klíšťatům si snadno vyrobíte z máty

Domácí repelent proti klíšťatům si snadno vyrobíte z máty

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
V moderní koupelně mizí toaletní papír i klasické baterie. Kdo nepřešel na nový standard, přichází o hygienu i peníze
V moderní koupelně mizí toaletní papír i klasické baterie. Kdo nepřešel na nový standard, přichází o hygienu i peníze
V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí
V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí

Každý večer ho popadne někdo jiný, po příchodu z práce, po svačině, po návštěvě toalety. Dálkový ovladač...

Cibulové slupky obsahují čtyři živiny, které rostliny na záhonech potřebují nejvíc. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše
Cibulové slupky obsahují čtyři živiny, které rostliny na záhonech potřebují nejvíc. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše

Slupky z cibule rozhodně nepatří do popelnice – naopak. Pokud je správně využijete, dokážou vám pomoci s...

Mouchy v bytě zmizí, když na parapet položíte věc, kterou většina lidí po vaření vyhodí. Stojí doslova nula korun
Mouchy v bytě zmizí, když na parapet položíte věc, kterou většina lidí po vaření vyhodí. Stojí doslova nula korun

Citronová slupka se sušeným hřebíčkem dokáže v letních měsících fungovat jako levná pachová bariéra proti...

Rychlovarná konvice z linky mizí. Češi ji nahrazují zařízením, které ohřeje vodu na přesný stupeň za pár vteřin
Rychlovarná konvice z linky mizí. Češi ji nahrazují zařízením, které ohřeje vodu na přesný stupeň za pár vteřin

Stolní dávkovače horké vody se v českém retailu prodávají za 1 400 až 15 000 korun a ohřejí přesně odměřený...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.