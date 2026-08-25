Klíšťata nemohou vystát pach cibule. Kdo nastříká zahradu jedním domácím roztokem, ochrání děti i psy na celé léto

Příjemné chvíle strávené venku, které s sebou letní dny přinášejí, kazí přítomnost klíšťat a dalších parazitů číhajících v trávě a čekajících na svou kořist.
Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak se klíšťat účinně zbavit a ochránit před nimi sebe, děti i domácí mazlíčky. Připravte si doma tento účinný přípravek a odežeňte klíšťata ze svého okolí jednou provždy. Nebezpečí klíšťat
Přestože se jedná vzrůstem o drobný
hmyz, svou přítomností mohou způsobit celou řadu problémů a nepříjemností. Jakmile na těle najdete přisátého parazita, měli byste jej v co nejkratším čase odstranit, abyste omezili přenos nebezpečných látek. Někteří jedinci mohou být přenašeči lymeské boreliózy a touto nepříjemnou nemocí vás nakazit. Co láká klíšťata
Pokud vyrážíte do přírody, vždy byste s sebou měli mít základní vybavení v podobě kapesní lékárničky, repelentu a dalších předmětů v závislosti na denní době a počasí.
Největšími lákadly pro klíšťata jsou teplo, které lidské tělo vyzařuje, pach potu i oxid uhličitý z dechu. Velmi opatrní byste měli být na jakýchkoliv travnatých plochách (ne jen v lese nebo na zarostlé louce).
Zdroj fotografie: Depositphotos Výskyt klíšťat v zahradách
Ani lidským zahradám se tito parazitičtí škůdci nevyhnou, zvlášť pokud na nich objeví ideální podmínky ke svému životu.
Klíšťata milují stinná a vlhká místa a velmi ráda se usídlí v houštinách nebo květinových záhonech. Nejaktivnější bývají zpravidla brzy ráno, kdy jsou teploty chladnější a mírnější nebo k večeru. Zpravidla až po 16. hodině, když intenzita slunečních paprsků začne slábnout. Postřik proti klíšťatům
Přestože neexistuje žádný přípravek, který by vás na 100 % před klíšťaty ochránil, můžete jejich výskyt na zahradě
omezit pomocí tohoto aromatického přípravku. K jeho výrobě vám poslouží trochu obyčejné cibule, kterou klíšťata nemohou ani cítit. Raději se vám i celé vaší zahradě oklikou vyhnou, než aby musela snášet ten nepříjemný zápach.
Pro výrobu repelentu nakrájejte jednu větší cibuli nadrobno a vložte do hrnce. Zalijte 5 litry vody a nechte přibližně 12 hodin louhovat.
Po uplynutí doby přelijte směs do nádoby s rozprašovačem a naneste na rostliny i trávník na zahradě. Můžete jej nastříkat také na terasu a zahradní nábytek. Libovolně podle potřeby postup opakujte, aby se klíšťata do vaší zahrady opět nevrátila.
VIDEO Jak vyhubit klíšťata v zahradě
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři