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Krása, rychlost, adrenalin: Vanessa Neumann na titulce zářijového Playboye

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Playmate. Závodnice. Dva světy, jedna žena. Zářijové vydání Playboy Czech Republic přináší na titulní straně profesionální automobilovou závodnici Vanessu Neumann. Po německém a nizozemském Playboyi se vůbec poprvé představuje také v českém vydání a stává se tak trojnásobnou Playmate.
Playboy, Vanessa Neumann

Playboy, Vanessa Neumann

Zdroj: Playboy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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