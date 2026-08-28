Jakub Kotek poprvé promluvil o pekle, které trvalo pět let: Maminku ničil alkohol, rodina jí nedokázala pomoci

Jakub Kotek poprvé promluvil o pekle, které trvalo pět let: Maminku ničil alkohol, rodina jí nedokázala pomociPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jakub Kotek poprvé promluvil o smrti své maminky
Tomáš Jeřábek (51) se otevřeně vyjádřil k současné bytové situaci v České republice. V rozhovoru pro...
Bývalý ministr kultury a herec Vítězslav Jandák (79) už politické dění příliš nesleduje. Když ale vidí, kam...
Nové případy, současná témata, výraznější vizuál a sehraný tým kriminalistů v podání Davida Švehlíka,...
Každý týden pozve Veronika „Besky“ Beskydiarová do studia dvě známé osobnosti a jejich oblíbené suroviny. Z...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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