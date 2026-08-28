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Chtěl být učitelem, místo toho zpívá. Nikolas Put okouzluje hlasem podobným Karlu Gottovi

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Mladý zpěvák Nikolas Put (23) chtěl být původně učitelem, nakonec ho však láska k hudbě a obdiv ke Karlu Gottovi přivedly na pódia. Svým zpěvem, elegancí, pestrým repertoárem a především zdravou pokorou si získává stále více posluchačů a v konkurenci mladých zpěváků se rozhodně neztrácí.
Zpěvák Nikolas Put chtěl být původně učitelem, nakonec ho však láska k hudbě a obdiv ke Karlu Gottovi přivedly na pódia.

Zpěvák Nikolas Put chtěl být původně učitelem, nakonec ho však láska k hudbě a obdiv ke Karlu Gottovi přivedly na pódia.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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