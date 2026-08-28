Chtěl být učitelem, místo toho zpívá. Nikolas Put okouzluje hlasem podobným Karlu Gottovi

Zpěvák Nikolas Put chtěl být původně učitelem, nakonec ho však láska k hudbě a obdiv ke Karlu Gottovi přivedly na pódia. Nikolas Put svým úvodním vystoupením uvedl na scénu náchodského divadla 12 finalistů soutěže Anděl mezi zdravotníky. Nikolas Put zpívá písně Karla Gotta a buduje si také svůj vlastní repertoár. Nikolas Put zaujme barvou hlasu, která připomíná hlas Karla Gotta. Karel Gott Anděl mezi zdravotníky 2026: Vítězové Jarmila Korčáková, Kamil Zábranský a Marek Žižka s žeditelem soutěže Davidem Novotným. Anděl mezi zdravotníky 2026:Vítězka Jarmila Korčáková z Nemocnice Vyškov Anděl mezi zdravotníky 2026: Patronka soutěže Livia Klausová ve společnosti mužských finalistů - Jan Kotrba, Petr Pohanka, Kamil Zábranský, Marek Žižka Anděl mezi zdravotníky 2026: Vítězové Jarmila Korčáková, Kamil Zábranský a Marek Žižka Anděl mezi zdravotníky 2026 - finálová dvanáctka
Mladý zpěvák
Nikolas Put (23) chtěl být původně učitelem, nakonec ho však láska k hudbě a obdiv ke Karlu Gottovi přivedly na pódia. Svým zpěvem, elegancí, pestrým repertoárem a především zdravou pokorou si získává stále více posluchačů a v konkurenci mladých zpěváků se rozhodně neztrácí.
Nikolas Put hned na první poslech zaujme barvou hlasu, která připomíná hlas Karla Gotta.
„Nepamatuji se, kdy mi někdo poprvé řekl, že mám hlas podobný Karlu Gottovi. Samozřejmě se s tímto názorem setkávám, ale musím říci, že to není záměrné. Nechci si hrát na Karla Gotta. Tohle je má přirozenost. Zase nepopírám, že Karel Gott je pro mě velkým vzorem jako zpěvák i jako člověk,“ uvedl Nikolas Put pro Aplausin.cz.
Hudba Karla Gotta je Nikolasovi velmi blízká energií, kterou nese, proto je rád zpívá a je přesvědčený, že písně Karla Gotta by neměly být opomíjené. „
Nezpívám jen písně Karla Gotta, ale i vlastní. Jsem ale teprve na začátku své kariéry, takže mám zatím jen čtyři. Chci si vybudovat vlastní repertoár a v šuplíku jich mám už víc. Například pan Jiří Zmožek mi napsal písničku, kterou bych chtěl do konce roku vydat.“
Nikolas Put se s Karlem Gottem nikdy nesetkal. Na to se narodil příliš pozdě.
„Rád bych se s Karlem Gottem setkal, ale asi to tak mělo být. Cítím, že to běží, jak to běžet má, a o to víc si vážím lidí, kteří Gotta osobně znali, jeho přátel a spolupracovníků. Těší mě, že mohu spolupracovat například s Felixem Slováčkem,“ řekl s úsměvem Nikolas Put v zákulisí náchodského divadla, kde svým úvodním vystoupením uvedl na scénu 12 finalistů soutěže Anděl mezi zdravotníky.
„Divadlo v Náchodě je nádherné, jsem překvapený. Dobře zvolené místo. Naštěstí musím zaklepat, velké zkušenosti s lékaři nemám. Hodně jsem prožíval s tatínkem jeho vážnou nemoc, který díky lékařům je dneska velmi zdravý člověk. Zdravotníci mají můj velký obdiv. Snad i proto, když se dostanu do jejich péče, snažím se poslouchat. Jsem vzorný pacient,“ řekl zpěvák Nikolas Put. A kdo titul Anděl mezi zdravotníky 2026 nakonec získal: Vítězi byli svým způsobem všichni finalisté, ale o konečném pořadí však rozhodla porota složená z osobností kulturního, společenského a politického života. 1. místo obsadila a vítězným Andělem roku 2026 se stala Jarmila Korčáková z Nemocnice Vyškov (č.9) 2. místo získal Kamil Zábranský z Domažlické nemocnice (č.10) 3. místo obsadil Marek Žižka z Nemocnice na Františku Praha (č.2) Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky časopisu Florence získal Kamil Zábranský z Domažlické nemocnice (č.10) Ceny ředitele soutěže Anděl mezi zdravotníky převzali: ředitel Vojenské zdravotníky pojišťovny pan Ing. Josef Diessel za dlouhodobou podporu akce Anděl mezi zdravotníky a doc. MUDr. Jiří Votruba, PH.D., cena za celoživotní přínos pro zdravotnictví akce Anděl mezi zdravotníky za přínos pro zdravotnictví. K příjemné atmosféře večera přispěli také svým zpěvem Nikolas Put, Šárka Rezková, Bára Štěpánová, Standa Hložek, Michal Bragagnolo, Bohuš Matuš, Tereza Mátlová a Daniel Hůlka. V porotě zasedly také známé osobnosti politického a společenského života, mezi nimi například: patronka soutěže paní Livia Klausová, starosta města Náchoda, Jan Birke, ministr sociálních věcí a práce Aleš Juchelka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch , Bára Fišerová, Miroslav Etzler, Jana Doleželová, Bára Mottlová, Michaela Dolinová, Jitka Sedláčková, Regina Řandová, Saskia Burešová, Sára Korbelová, a další známé osobnosti. Ředitel soutěže David Novotný po finále uvedl: „Toto je už 7. ročník a jako každý rok mě mrzí, že jsou jen první tři místa, ocenil bych všechny finalisty. Doufám, že si soutěž užili a budou na dny strávené na soustředění v Hotelu Studánka a posléze při finále v Náchodě rádi vzpomínat. Všichni zdravotníci, nejen tito na podiu, mají můj neskonalý obdiv a úctu.“ Společenský večer moderovali Lenka Špillarová a Karel Voříšek.
Výtěžek z kasiček, které kolovaly mezi diváky, poputují na podporu Stacionáře Cesta v Náchodě, stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují a do Nadačního fondu Šťastná hvězda. Zdroj: Aplausin.cz