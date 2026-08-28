Boho posílá děti na střídavku k tatínkům a najímá dvě chůvy. Nebojím se toho, pomáhá to se socializací, tvrdí

Když zpěvačka a modelka popisuje svůj běžný týden, zní to spíš jako logistický plán než jako mateřská idylka. Dceru Rosálii má s exmanželem Lukášem Boho, syna Tadeáše s bývalým partnerem Tomášem Hřebíkem. Každé dítě má jiný rytmus kontaktu s otcem, jiný kalendář a jiné potřeby. A protože babičky bydlí daleko, jedna na Vysočině, druhá ještě dál, musela si Jitka pomoct jinak. Najala dvě chůvy. Ne proto, že by nechtěla být s dětmi. Ale proto, že bez zálohy by to nefungovalo.
Dvě chůvy jako pojistka, ne jako nadstandard
V roce 2022 Boho popsala, jak chůvy vybírala. Dala inzerát, sešla se s několika uchazečkami a nakonec si nechala dvě: jednu starší ženu s osmi vnoučaty, druhou bývalou učitelku z mateřské školy. Důvod byl prostý, zastupitelnost. Když jedna nemůže, nastoupí druhá. O rok později v rozhovoru pro Novinky.cz upřesnila, že chůva bere malého Tadeáše ven jednou až dvakrát týdně na dvě hodiny, zatímco ona je na zkouškách v divadle.
Sama přiznala, že využití chůvy „trošku považuje za selhání“, protože by chtěla zvládnout všechno sama. Jenže realita samoživitelky se dvěma dětmi z různých vztahů a bez rodiny za rohem vypadá jinak než ideál. Chůva u ní nehraje roli náhradní matky, je to nástroj, jak oddělit pracovní čas od času s dětmi. Přes den Tadeáš s chůvou, v noci a ráno před odjezdem do divadla s maminkou.
Dva tatínkové, dva režimy
U Rosálie je režim péče veřejně známý už roky. V roce 2022 Jitka říkala, že dceru vozí jednou za čtrnáct dní k tatínkovi do Prahy. O rok později upřesnila: v létě bývá Rosálie u otce vždy čtrnáct dní, během roku jde o dva až tři víkendy včetně pátku za měsíc. S exmanželem našli společnou řeč, dceru bere i do divadla nebo na focení.
U Tadeáše je situace čerstvější a citlivější. Po rozchodu s Hřebíkem v roce 2025 Boho řekla, že střídavá péče je podle ní velmi individuální a u menších dětí si myslí, že by měly být víc s maminkou. Letos v červenci přiznala, že neviděla syna deset dní a bylo to pro ni „šílené“. Tříapůlletý Tadeáš to podle ní snáší lépe, při telefonátu jí prý i zavěsí, protože zrovna mluvit nechce.
Její postoj ke střídavé péči je tedy spíš opatrný než nadšený. Obává se, aby dětem neublížila, a sleduje starší děti v podobných situacích. Když mluví o tom, že se nebojí a že kontakt s dalšími dospělými pomáhá se socializací, míří tím spíš na chůvy a na svůj podpůrný systém než na střídavou péči samotnou.
Střídavka v Česku: stále menšina, ale rostoucí
Boho není v situaci dvou otců a dvou režimů zdaleka sama, i když jde pořád o menšinový model. Podle statistik Ministerstva spravedlnosti, o které jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, vzrostl podíl případů, kdy soud svěřil dítě oběma rodičům, z 5,2 % v roce 2012 na 17 % v roce 2020. V necelých osmdesáti procentech případů ale dítě stále putuje k matce.
A co dvě chůvy? Podle zprávy MPSV o rodině je individuální péče kvalifikovaných chův v Česku služba dostupná hlavně rodinám s vyššími příjmy. Aktuální data portálu Hlídačky.cz ukazují v Praze průměrnou hodinovou sazbu 244 korun, u zkušenějších hlídaček s více než pětiletou praxí kolem 226 korun. Dvě chůvy neznamenají nutně dvojnásobný plný úvazek, u Boho jde o střídání a zálohu, ale i tak je to pro běžnou českou rodinu spíš nedostupný nadstandard.
Podzim v divadle, děti v kalendáři
Aktuálně hraje Boho v muzikálu Andělé v pražském Divadle Broadway, kde má roli Anny Průšové. Vypsané termíny sahají minimálně do listopadu 2026. Na jaře v Show Jana Krause shrnula svůj život do dvou slov: děti a divadlo.
Právě tady se ukazuje, proč celý systém, dva otcové, dvě chůvy, vzdálené babičky, kalendář, není póza ani selhání. Je to vědomě poskládaná síť tam, kde chybí klasické rodinné zázemí. Boho si ho prostě musela vybudovat sama, z lidí, kterým důvěřuje.
Tříapůlletý Tadeáš jí mezitím při telefonátu klidně zavěsí. Zvládá to líp než ona.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová