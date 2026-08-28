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Boho posílá děti na střídavku k tatínkům a najímá dvě chůvy. Nebojím se toho, pomáhá to se socializací, tvrdí

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Dvě děti, dva otcové, dva odlišné režimy péče a k tomu dvě chůvy. Jitka Boho si kolem sebe staví systém, který nemá s luxusem nic společného.
Jitka Boho Válková

Jitka Boho Válková

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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