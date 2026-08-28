Leukemie se vrátila, kostní dřeň mu darovala vlastní dcera: Zemřela legenda Evropy 2 Luděk Hrzal

Leukemie se vrátila, kostní dřeň mu darovala vlastní dcera: Zemřela legenda Evropy 2 Luděk HrzalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Evropa 2 přišla o další moderátorskou hvězdu
Mladý zpěvák Nikolas Put (23) chtěl být původně učitelem, nakonec ho však láska k hudbě a obdiv ke Karlu...
Herec Ondřej Studénka (40) patří momentálně mezi jedny z hlavních postav nekonečného seriálu Ulice....
Moderátor Jakub Kotek (38) otevřel bolestivou kapitolu svého života, o které dosud veřejně nemluvil. Jeho...
Po šesti letech života za oceánem přišel překvapivý obrat. Princ Harry (41) a Meghan (45) se společně se...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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