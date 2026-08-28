Hvězda Ulice Ondřej Studénka: Útěk z Brna, vyhoření a touha hrát bezohledné vrahy

Hvězda Ulice Ondřej Studénka: Útěk z Brna, vyhoření a touha hrát bezohledné vrahyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ondřej Studénka a jeho seriálová expartnerka.
Po šesti letech života za oceánem přišel překvapivý obrat. Princ Harry (41) a Meghan (45) se společně se...
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Nové případy, současná témata, výraznější vizuál a sehraný tým kriminalistů v podání Davida Švehlíka,...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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