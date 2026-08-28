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Jak dnes vypadá Dana z Kroku za krokem? Dotáhla to k právu. Staci Keanan stíhá zločince a učí na právnické fakultě

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Někdejší teenagerská hvězda sitcomu Krok za krokem je dnes prokurátorkou v Los Angeles a řeší případy vražd, gangového násilí i sexuálních trestných činů.
Krok za krokem

Krok za krokem

Zdroj: Se svolením TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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