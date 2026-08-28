Jak žije Jiřina Bohdalová v 95 letech: vila v Hostivaři, byt za šest milionů a roubenka, kam utíká za klidem

Koncem dubna 2026 seděla Bohdalová před kamerou a natáčela svůj televizní pořad. Pětadevadesáté narozeniny slavila 3. května a v rozhovoru pro iDNES.cz sama řekla, že nečinnost by byl „začátek konce“. Práce je pro ni motor, ne povinnost. Jenže motor potřebuje i garáž, a Bohdalová jich má rovnou tři. Každá slouží jinému účelu, každá vypráví jiný kus jejího života.
Hostivař: domov od roku 1980
Hlavní základnou je dům v pražské Hostivaři, kousek od zdejší přehrady. Média ho střídavě označují jako „vilku“ i „okál“, ale na jednom se shodnou: Bohdalová tu žije od roku 1980 a odcházet nehodlá. Dům se zahradou je její stálá pražská adresa, místo, odkud vyjíždí na natáčení a kam se vrací po práci.
Že nejde o formální adresu, ale o skutečně obývaný domov, potvrdila i nepříjemná událost z roku 2024, kdy dům poškodil prasklý rozvod vody. Bohdalová tehdy sama popisovala, co havárie způsobila. Hostivař je zkrátka místo, kde běží její každodenní městský život se vším, co k němu patří, včetně nečekaných oprav.
Stodůlky: byt za šest milionů a otázka „proč“
Na konci dubna 2024 přibyla do katastru nová položka: byt 1+kk v Britské čtvrti u stanice metra Stodůlky. Plocha 42,4 m² plus balkon 5,5 m², kupní cena 6 181 468 Kč. Přímé vyjádření Bohdalové k účelu bytu se nám nepodařilo veřejně dohledat. Vzhledem k tomu, že dál žije v Hostivaři, jde podle dostupných informací spíš o investiční či rodinné zázemí než o vlastní stěhování.
Zajímavější než samotná koupě je cenový kontext. Dopočtená cena vychází na přibližně 145 800 Kč za metr čtvereční bez balkonu. Pro srovnání, které jsme v Redakci VIPŽivot vytvořili:
- Průměrná kupní cena bytů v Praze za rok 2024 činila podle ČSÚ 115 889 Kč/m².
- Průměrná nabídková cena bytů na Praze 13 dosahovala 119 337 Kč/m².
- Průměrná prodejní cena nových bytů v Praze ve třetím čtvrtletí 2024 byla podle developerské analýzy Trigemy 152 184 Kč/m².
Na novostavbu u metra tedy nejde o mimořádně přestřelenou částku. Cena sedí do vyššího standardu pražského novostavebního trhu, ani výhodný úlovek, ani luxusní extravagance.
Roubenka pod Kozákovem: opravdový ráj
Třetí adresa leží mimo Prahu, mimo hluk, mimo pracovní rytmus. Bývalá hájovna v Českém ráji pod Kozákovem, kterou Bohdalová postupně zvelebila a přetvořila v tmavou roubenku s bílými okny a velkou zahradou. Sama ji označuje za „opravdový ráj“ a jezdí tam, „jak může“.
Na chalupě se z herečky stává hospodyně. Vaří pro rodinu a kamarády, pracuje na zahradě, a když přijedou vnuci nebo návštěvy, zapojí je do práce kolem domu. „Dřu od rána do večera,“ popisovala svůj chalupářský režim. A dodávala: „Všechno zatím zvládnu sama.“ Klíčové je to slovo „zatím“; po operaci v létě 2025 o ni pečovala dcera Simona Stašová a s chodem domácnosti pomáhala asistentka Kateřina Myslíková.
Český ráj přitom není žádná výstřední volba. Region pod Kozákovem patří k nejsilnějším chalupářským oblastem v Čechách, starší data ČSÚ evidují v okolí Semil a Turnova tisíce rodinných domů sloužících k rekreaci. Bohdalová si nevybrala exotiku. Vybrala si to, co generace Čechů před ní: kopce, ticho a dřevěnou chalupu.
Od Chalupářů k vlastní chalupě
Vztah Bohdalové k venkovskému bydlení má hlubší kořeny, než by se zdálo. Už při natáčení kultovního seriálu Chalupáři v sedmdesátých letech chtěla koupit chatu své postavy Dáši Fuchsové. Režisér František Filip později vzpomínal, že šlo o chatu na Dobříši, kterou měl štáb jen vypůjčenou, a majitelé ji odmítli prodat.
První vlastní chalupu pak měla v Jizerských horách, společně s Radoslavem Brzobohatým. Skončila požárem. Brzobohatý zatopil v kamnech, odešel k sousedům sledovat seriál F. L. Věk, protože na chalupě neměli televizi, a stavení lehlo popelem. Bohdalová to zpětně komentovala s černým humorem; požár chalupy i konec manželství spojovala do jedné věty. Dnešní roubenka pod Kozákovem je tedy třetí pokus. A zatím ten nejtrvalejší.
Tři adresy, jeden princip
Tři nemovitosti u pětadevadesátileté ženy mohou na první pohled vypadat jako přepych. Při bližším pohledu jde spíš o pragmatické rozdělení potřeb: Hostivař pro práci a městský provoz, Stodůlky jako novější zázemí pro rodinu nebo investici, Český ráj pro klid, přírodu a vaření gulášů pro vnuky. Žádná z těch adres nepůsobí jako okázalost. Každá má svou funkci, a dohromady vykreslují ženu, která i v 95 letech odmítá sedět na jednom místě a čekat.
Chalupa pod Kozákovem přitom zůstává tím nejčitelnějším klíčem k tomu, jak Bohdalová skutečně žije. Ne před kamerou, ne na premiéře. U kamen, v gumácích, s vařečkou v ruce.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová