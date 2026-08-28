Český rybník místo moře? Vítězka SuperStar Sabina Křováková se předvedla v bikinách

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Český rybník místo moře? Vítězka SuperStar Sabina Křováková se předvedla v bikináchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vítězka SuperStar 2013 Sabina Křováková si léto užívá po svém. Na snímcích, které vznikly během jednoho z jejích výletů k vodě, předvedla v černých bikinách skvělou postavu a vyrazila na paddleboard. Nechyběla dokonce ani šnorchlovací maska a ploutve.
Sabina Křováková
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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