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Jak se postarat o růže na podzim: vyvarujte se hlubokého řezu

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Dennívýzva
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Pokud pěstujete na své zahradě růže, je potřeba se o ně před zimou patřičně postarat. Naši předkové nechávali tuto péči až na jarní měsíce, protože by chladné počasí mohlo rostliny oslabit. Ne všechna stará pravidla se ale dnes vyplatí a některé rostliny vyžadují jiný přístup. A to platí právě i u růží, které ocení jemný podzimní řez a v příštím roce se vám odvděčí záplavou nádherných květů.
Růže

Růže

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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