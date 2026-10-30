Litvínov zaspal úvod a marně doháněl ztrátu, Vítkovice zvítězily 3:2

Domácí ještě v první třetině přišli o zraněnou oporu Ondřeje Kašeho, tříbrankovou ztrátu se snažili dohnat, ale nepovedlo se jim to. Vítkovice vyhrály třetí z posledních čtyř zápasů.
Už v úvodu se dostaly do dvou sólových nájezdů, první neproměnil Nellis, chvíli nato domácí opět zaspali a Hladonik už uspěl. Puk procpal mezi betony čerstvého reprezentanta Čajana. Uplynulo jen 14 sekund a Kňažko zblízka po závaru zvýšil.
Litvínov se rychle oklepal a vytvářel si šance, Koblasova skončila na Hrachovinově betonu, brankář hostů chytil i Sukeľův pokus po přečíslení. V polovině první třetiny odstoupil domácí lídr Ondřej Kaše po dvojnásobném hitu Hollanda u mantinelu.
Hned v dalším střídání Ondřeje Kašeho mstil Havelka, v bitce nejprve padl k ledu, pak soupeři uštědřil ránu pěstí do oka a složil ho i on. Hollandovi museli krvavý šrám ošetřovat, na rozdíl od Ondřeje Kašeho se do zápasu vrátil. Vítkovice ještě před první sirénou udeřily potřetí, po parádním křížném pasu od modré čáry zakončoval u tyčky Kalus.
Do druhé dvaceminutovky domácí vystřídali brankáře, místo Čajana se mezi tyčky postavil Tomek. Severočeši se snažili se zápasem něco udělat, Pištěk dorážel do odkryté branky, stejně Hrachovina ale dokázal zasáhnout. A když už Šprynar skóroval střelou z prostoru mezi kruhy, ale gól neplatil, rozhodčí u videa našli ofsajd. Vítkovice se nadechly v první přesilové hře zápasu, ale po ní přišly další šance Litvínova. Neujal se bekhend Davida Kašeho ani rána Koblasy z křídla.
I ve třetí třetině se domácí snažili vykřesat naději, byť čelili přečíslení. Yetman vystřelil do Tomka. Severočeši nevyužili svou první početní výhodu, ale pak se prosadil Kämpf. Dostal přihrávku ze strany od Jíchy a puk se po jeho zadovce dostal u tyčky za Hrachovinova záda.
Svěřenci trenéra Roberta Reichela dál hýřili aktivitou a byli odměněni. Jaksovu ránu od modré čáry Hrachovina neudržel a kapitán Sukeľ u tyčky úspěšně dorážel. Dvě a půl minuty před koncem Litvínov vsadil na hru bez brankáře. Vyrovnat mohl tečí David Kaše, Hrachovina zasáhl. Trenér Reichel si ještě vzal oddechový čas, ale větší možnost už nepřišla.
HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 51. Kämpf (Jícha), 54. M. Sukeľ (Czuczman, Jaks) - 2. Hladonik, 3. Kňažko (Macias, Bernovský), 17. M. Kalus (Hladonik). Rozhodčí: Barek, Květoň - Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 1:1, navíc Havelka - Holland oba 5 min. Bez využití. Diváci: 4775.
Sestavy:
Litvínov: Čajan (21. M. Tomek) - S. Svozil, O. Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, A. Polášek - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk - Šprynar, Jícha, Maštalířský - T. Urban, Jurčík, Havelka. Trenér: Reichel.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul – Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.