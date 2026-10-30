Sparta zabrala v Mladé Boleslavi. Špaček dvěma góly zařídil výhru 4:1

Sparta zabrala v Mladé Boleslavi. Špaček dvěma góly zařídil výhru 4:1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sparta zabrala v Mladé Boleslavi. Špaček dvěma góly zařídil výhru 4:1Zdroj: HC Sparta Praha
Článek byl publikován 30.10.2026 20:00
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