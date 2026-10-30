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Staré prostěradlo jako pomocník při prvních mrazících

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Počasí je nevyzpytatelné. První podzimní mrazíky mohou přijít nečekaně. Ne vždy je přitom nutné kupovat speciální ochranné textilie. Pokud máte doma staré bavlněné prostěradlo, může při krátkodobém ochlazení posloužit jako jednoduchá provizorní ochrana. Důležité je použít ho správně, aby rostlinám spíše nepřidělalo problémy.
zahrada

zahrada

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:00

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