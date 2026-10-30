Staré prostěradlo jako pomocník při prvních mrazících

Počasí je nevyzpytatelné. První podzimní mrazíky mohou přijít nečekaně. Ne vždy je přitom nutné kupovat speciální ochranné textilie. Pokud máte doma staré bavlněné prostěradlo, může při krátkodobém ochlazení posloužit jako jednoduchá provizorní ochrana. Důležité je použít ho správně, aby rostlinám spíše nepřidělalo problémy.
Přikrytí rostlin před setměním
Prostěradlo můžete použít především na ochranu choulostivějších rostlin před lehkým nočním mrazem. Přikrývku připravte ještě před večerem, kdy teplota začíná klesat. Látku položte přes rostlinu tak, aby zakryla co největší část, ale zbytečně ji nemačkala.
Látka by neměla být přímo na listech
Pokud je to možné, vytvořte nad rostlinou jednoduchou konstrukci z několika tyček nebo oblouků. Prostěradlo pak bude spočívat nad listy a nebude je zatěžovat. Zároveň zabráníte tomu, aby mokrá látka při poklesu teploty přímo přimrzla k citlivým částem rostliny. Okraje látky můžete zatížit kameny nebo kolíky, aby je neodfoukl vítr. Prostěradlo však neutahujte kolem rostliny úplně neprodyšně.
Tip: Ochrana rostlin před mrazem. Co je třeba udělat a proč.
Ráno odstraňte prostěradlo
Jakmile se ráno oteplí, prostěradlo odstraňte, zejména pokud na rostlinu začne svítit slunce. Pod zakrytím by se totiž mohl vzduch rychle zahřívat a zároveň by se zbytečně zvyšovala vlhkost. Textilii nechte před uložením vyschnout, aby nezůstala dlouhodobě vlhká.
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Efektivní krátkodobá ochrana
Staré prostěradlo je praktické především jako krátkodobá ochrana při lehkých mrazících. Není náhradou za trvalé zimní zakrytí rostlin citlivých na silný mráz. Stejně tak není vhodné používat těžkou mokrou látku na křehké rostliny nebo mladé výhony.
Pokud tedy meteorologové hlásí první mrazivou noc, nemusíte okamžitě shánět speciální vybavení. Čisté a suché staré prostěradlo může na jednu noc posloužit jako rychlá ochrana. Po oteplení ho zase sundáte a použijete znovu, kdykoli bude potřeba.
Zdroj: autorka, https://www.ireceptar.cz/zahrada/prosteradlo-jako-ochrana-rostlin-proti-mrazu/
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