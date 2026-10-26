K hlavním podzimním činnostem patří hrabání listí. Co ovšem s ním? Pálení není zrovna dobrý nápad, protože je to zakázané i škodlivé kvůli vznikajícím jedovatým látkám. Jednou z možností je to, že listí dáte na kompost nebo do bioodpadu. Může vám ale také na zahradě ještě prakticky posloužit. Poradíme vám, co s ním.
Poskytněte úkryt živočichům
Na podzim je vhodné spadané listí důkladně shrabat, aby zbytečně netrpěl trávník. Nahrňte listí ideálně do odlehlého koutu zahrady a vytvořte hromádky, které poslouží jako domeček pro užitečná zvířata jako jsou například ježci nebo některé druhy hmyzu. Ti zde mohou přečkat i celou zimu. Na jaře se vám ježci pak odmění tím, že budou likvidovat škůdce v podobě slimáků.
Foto: Pixabay
Listí jako mulč
Další možností, jak tento zdánlivý odpad ze zahrady využít, je mulčování. Jednoduše listí rozprostřete okolo záhonů a pod keře. Zajistíte tak ochranu před mrazy a vysycháním. Navíc do určité míry omezíte růst plevele v záhonech. Spadané listí v tomto případě poslouží jako izolační vrstva pro rostliny. Jen si dejte pozor, aby nebyla příliš silná. V takovém případě by došlo k dušení kořenů.
Znáte listovku?
Pokud jste se s tímto názvem ještě nesetkali, tak vám ho hned objasníme. Je to vlastně kompost, který je ale tvořen pouze spadaným listí. Za rok až dva se rozloží na kyprou zeminu. Vzhledem k tomu, že takovýto kompost obsahuje jen jednu složku, je podobný hrabance z lesa a je nutné počítat s tím, že bude obsahovat minimum dusíku. Použijte ho pod okrasné rostliny, stromy nebo keře. Listí jednoduše shrabte na hromádky a nechte pracovat. Vhodné je zejména listí z ovocných stromů, hůře se rozkládá například to z ořešáku.
Krásně zbarvené podzimní listy lze také použít jako součást dekorací. Oblíbené jsou hlavně na věncích nebo ke svátečnímu zdobení stolů či svícnů.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Co se spadaným listím? Nepalte ho a udělejte listovku first appeared on Naše zahrada.