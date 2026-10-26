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Co se spadaným listím? Nepalte ho a udělejte listovku

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Dennívýzva
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K hlavním podzimním činnostem patří hrabání listí. Co ovšem s ním? Pálení není zrovna dobrý nápad, protože je to zakázané i škodlivé kvůli vznikajícím jedovatým látkám. Jednou z možností je to, že listí dáte na kompost nebo do bioodpadu. Může vám ale také na zahradě ještě prakticky posloužit. Poradíme vám, co s ním.
hrabání listí

hrabání listí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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