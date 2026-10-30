Tankovat naftu do zásoby před koncem úlevy je prodělek. Dva nové kanystry stojí 598 Kč, nafta v nich ušetří jen 94 Kč

Vláda o prodloužení regulace cen pohonných hmot a snížené spotřební daně z nafty rozhodla v pondělí 26. října. Stejný den jsme v e-shopech řetězců Hornbach a OBI dohledali ceny kanystrů a porovnali je s tím, kolik by zásoba nafty mohla ušetřit. Pro každého, kdo kanystry teprve kupuje, vychází výpočet ztrátově. Kdo je doma už má, získá částku, kterou stojí za to porovnat s pravidly pro skladování a s trvanlivostí paliva.
O kolik by litr nafty zdražil, kdyby úleva na dani skončila
Spotřební daň z nafty klesla od 1. října z 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. Ministerstvo financí uvádí, že po započtení DPH to u pumpy dělá 2,35 Kč na každém litru. O tuhle částku by nafta podražila, kdyby úleva skončila a zbytek ceny se nepohnul.
Důvodem prodloužení je podle vlády vývoj na trhu s ropou. „Situace na trhu s ropou se bohužel nelepší a důvody, které nás vedly k zavedení těchto opatření, nadále trvají,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Cenu nafty po 30. listopadu dnes nikdo nezná. Rozhodne o ní, zda vláda úlevu prodlouží znovu, a také vývoj velkoobchodních cen paliv. Spolehlivě se tedy dá počítat jen s rozdílem v dani, a z něj vychází i náš výpočet.
Garáž pod panelákem je pro kanystr s naftou zakázané území
Inspekce silniční dopravy připomíná, že soukromá osoba smí autem převézt nejvýš 240 litrů pohonných hmot, což odpovídá dvanácti dvacetilitrovým kanystrům. Do jedné nádoby se smí vejít nanejvýš 60 litrů a kanystry musí být v autě upevněné. Řidiči, který pravidla přepravy poruší, hrozí pokuta až 50 000 Kč.
Pro skladování doma platí vyhláška o požární prevenci a je výrazně přísnější. V samostatné nebo řadové garáži smí být nejvýš 40 litrů pohonných hmot pro osobní auto. V hromadné garáži, například v podzemí bytového domu, nesmí být žádné, a stejný zákaz platí pro sklepy a společné prostory domu. Pokutu až 20 000 Kč za porušení umožňuje zákon o požární ochraně.
Kdo bydlí v paneláku a parkuje v domovní garáži, nesmí si tedy legálně uložit ani jeden litr. Převézt se smí šestkrát víc, než kolik se smí doma uložit. Pro domácí zásobu proto rozhoduje hranice 40 litrů, na kterou stačí dva dvacetilitrové kanystry.
Patnáct korun na litru: teprve takové zdražení zaplatí kanystry
Nejlevnější dvacetilitrový plastový kanystr na pohonné hmoty stál 26. října 299 Kč, a to v OBI od značek Sheron a TBA. Kovový kanystr stejného objemu vyšel na 775 Kč v Hornbachu (značka Valpro) a na 809 Kč v OBI. Kanystry na vodu jsme do výpočtu nezahrnili, protože pro benzin ani naftu nejsou určené.
Čtyřicet litrů zásoby ušetří při zdražení o 2,35 Kč na litr dohromady 94 Kč. Tolik nestojí ani jeden plastový kanystr, natož dva za 598 Kč, takže kupec nových nádob prodělá 504 Kč. S kovovými kanystry za 1 550 Kč je ztráta ještě trojnásobně větší. Majitel, který kanystry už má, získá 94 Kč jen tehdy, když úleva po 30. listopadu opravdu skončí, a i pak jde o skromnou částku za dva plné kanystry v garáži.
Aby se nové plastové kanystry vrátily, musela by nafta podražit zhruba o 15 Kč na litr. To je přes šestkrát víc, než kolik by přidal samotný konec daňové úlevy. Plná převozní dávka 240 litrů by ušetřila 564 Kč. Dvanáct plastových kanystrů na ni stojí 3 588 Kč a doma by je řidič stejně nesměl uložit.
Nafta koupená v listopadu má lhůtu do února a nemusí být zimní
Vyhláška o jakosti paliv doporučuje spotřebovat naftu i benzin do tří měsíců od prodeje. Zásoba natankovaná koncem listopadu by tedy měla zmizet z kanystrů do konce února.
Záleží i na tom, kdy se tankuje. Podle Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO dodávají rafinerie zimní naftu filtrovatelnou do minus 20 °C od 16. listopadu a čerpací stanice ji musí prodávat od 1. prosince. Nafta natankovaná v listopadu proto zimní parametry ještě mít nemusí.
Úsporu jsme spočítali ze snížení spotřební daně, které podle ministerstva financí činí 1,939 Kč na litr, s DPH 2,35 Kč. Tuto částku jsme vynásobili objemem zásoby a porovnali s cenami dvacetilitrových kanystrů z e-shopů Hornbach a OBI, uvedenými s DPH a bez dopravy. Případný pohyb ceny ropy nebo obchodních marží po konci regulace výpočet nezahrnuje.