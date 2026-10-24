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Jedna PET lahev s pískem v záchodové nádržce sníží účet za vodu o tisíce korun. Většina lidí ji ale vloží špatně a nic neušetří

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I malá domácí vychytávka vám může při spotřebě vody ušetřit tisíce korun ročně. Potřebovat budete jen malou PET lahev.
Jedna PET lahev s pískem v záchodové nádržce sníží účet za vodu o tisíce korun. Většina lidí ji ale vloží špatně a nic neušetří

Jedna PET lahev s pískem v záchodové nádržce sníží účet za vodu o tisíce korun. Většina lidí ji ale vloží špatně a nic neušetří

Zdroj: dirtyboxface / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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