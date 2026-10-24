Jedna PET lahev s pískem v záchodové nádržce sníží účet za vodu o tisíce korun. Většina lidí ji ale vloží špatně a nic neušetří

Splachování toalety se může zdát jako všední činnost, ale po několika chytrých úpravách se může stát oblastí, kde dokážete v domácnosti opravdu výrazně ušetřit. Stačí vám komu jen znát jeden opravdu šikovný trik.
Kolik vody spotřebuje splachování?
A opravdu to stojí za to. Starší záchodový systém může spotřebovat až 13 litrů vody na jedno spláchnutí, zatímco modernější a
účinnější modely spotřebují přibližně 4 až 6 litrů, jak píše web BristolPost. Pro průměrnou čtyřčlennou rodinu to mohou být stovky litrů denně jen na splachování, což vede k vysokým účtům za vodu a zbytečnému plýtvání. Jak nastavit množství vody při splachování?
Moderní systémy s dvojitým splachováním jsou podle portálu
ManchesterEveningNews skvělou volbou pro ty, kteří chtějí mít pod kontrolou množství vody spotřebované na jedno spláchnutí. Tyto systémy mají obvykle dvě možnosti: plné spláchnutí, při kterém se spotřebuje více vody na pevný odpad, a úsporné spláchnutí na tekutý odpad, při kterém do odpadu odteče vody výrazně méně. Má to ale háček – musíte si pořídit kompletně nové splachovadlo a leckdy i novou toaletu. A co tedy s tím? Zdroj fotografie: Depositphotos Ne všechny totiž toalety reagují na snížené množství vody stejně a v některých případech může být nutné upravit umístění lahve nebo třeba množství písku. Trik pro úsporu s lahví
Řešením je docela obyčejná PET lahev. Vezměte si čistou, prázdnou plastovou láhev o objemu 1,5 litru. Tato velikost je ideální, protože je dostatečně velká na to, aby vám něco uspořila, ale zároveň dostatečně malá na to, aby se vešla do většiny záchodových nádržek.
Naplňte láhev vodou a přidejte trochu písku nebo oblázků, abyste ji zatížili. Tím zabráníte tomu, aby v nádržce plavala. Pak už ji jen stačí vložit dovnitř. Ale pozor – vždy bezpečně mimo dosah ovládacích mechanismů. Po instalaci lahve toaletu několikrát spláchněte, abyste se ujistili, že vše funguje správně.
Zdroj fotografie: Pexels Ne vždy musíte kvůli možné úspoře kupovat drahá mechanická řešení. Leckdy si vystačíte i s malou domácí vychytávkou.
Ne všechny totiž toalety reagují na snížené množství vody stejně a v některých případech může být nutné upravit umístění lahve nebo třeba množství písku. A pokud chcete toaletu skvěle vyčistit, můžete do svého běžného úklidu
přidat i sůl z kuchyně, jak Chalupáři-Zahrádkáři také informovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři