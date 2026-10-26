Herci z Melrose Place se po letech znovu sešli. Muži ukázali šediny, Heather Locklear dorazila s Odpadlíkem Lamasem

Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay Melrose Place, FOTO: Fox Television Network / distr. Oneplay
Šestice herců z devadesátkového seriálu Melrose Place se v nedávno setkala na fanouškovské akci 90s Con v Connecticutu. Pětašedesátiletá Heather Locklear a její kolegové zavzpomínali na natáčení. Daphne Zuniga fanouškům také vysvětlila, proč se dlouho plánovaný návrat seriálu na obrazovky neustále odkládá. Společné setkání po letech
Setkání proběhlo 18. října na conu v Hartfordu. Na pódium dorazili
, Daphne Zuniga, Laura Leighton, Grant Show, Rob Estes a Jack Wagner. Fanoušci tak měli možnost vidět představitele oblíbených rolí pohromadě a porovnat jejich současný vzhled s dobou, kdy v devadesátých letech tvořili televizní elitu. Heather Locklear
Proměna herců je patrná i z fotografií, které Daphne Zuniga sdílela na svém profilu na Instagramu. Všichni přítomní na nich pózují s úsměvem a v civilním oblečení.
Heather Locklear na akci doprovodil herec
. Panelové diskuse se sice nezúčastnil, ale s herečkou strávil na místě celý víkend. Dvojice potvrdila svůj vztah v dubnu letošního roku. Seznámili se už v roce 1983 při společném focení, ale znovu se začali stýkat až na konci loňského roku. Lorenzo Lamas Komplikace kolem nových dílů
Během diskuse padly dotazy na chystané pokračování seriálu. Návrat oznámila televize v roce 2024 s tím, že se do svých rolí vrátí Locklear, Leighton a Zuniga. Projekt ale nabral zpoždění. Podle představitelky Jo Reynolds za to mohou herecké a scenáristické stávky z roku 2023 a fúze velkých studií. Společnost Skydance totiž letos v říjnu dokončila nákup skupiny Warner Bros. Discovery.
„Kdyby neproběhla stávka a Skydance nechtělo koupit Paramount a CBS Studios, už by to bylo hotové,“ vysvětlila Zuniga fanouškům. Herci i producenti podle ní o projekt stále stojí a denně kvůli němu telefonují s odpovědnými lidmi. „Máme zájem, ale nevíme. Takhle to v Hollywoodu chodí. Brzy budeme všichni chodit o chodítkách,“ dodala herečka. Pokousaný herec a natáčení
Grant Show přidal historku ze setkání s příznivci. Popsal, jak k němu v nočním klubu přišla divačka se svým přítelem, který z přítomnosti televizní hvězdy nebyl nadšený.
„Udělal jsem to, co dělávám vždycky. Představil jsem se mu,“ uvedl Show. „Natáhl jsem ruku, řekl jsem mu, že se jmenuji Grant, a on mě do ní kousl,“ popsal incident.
Heather Locklear promluvila o tom, jak zvládala natáčení původního seriálu, který se vysílal v letech 1992 až 1999. Její recept byl jednoduchý.
„Šla jsem domů, dala jsem si šlofíka a cítila jsem se vyrovnaně,“ řekla herečka, která za roli Amandy Woodwardové získala čtyři nominace na Zlatý glóbus. Seriál Melrose Place je aktuálně dostupný na streamovací platformě Oneplay. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( eu.usatoday, hellomagazine).