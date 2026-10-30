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Japonský chin: pes, který se chová jako kočka, bydlí jako aristokrat a pořád nechápe, proč mu říkáte „hodný pejsek“

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Japonský chin je malý společenský pes s hedvábnou srstí, velkýma očima a výrazem, jako by právě vyslechl něco společensky nevhodného. Historicky byl vyšlechtěný především jako společník aristokracie a dodnes podle toho funguje: nepotřebuje nahánět ovce, aportovat kachny ani hlídat sklad. Jeho hlavní pracovní náplní je být poblíž člověka, pozorovat dění a zachovávat dojem, že ve skutečnosti není domácím mazlíčkem, ale členem vyšší vrstvy.
Japonský chin: pes, který se chová jako kočka, bydlí jako aristokrat a pořád nechápe, proč mu říkáte „hodný pejsek“

Japonský chin: pes, který se chová jako kočka, bydlí jako aristokrat a pořád nechápe, proč mu říkáte „hodný pejsek“

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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