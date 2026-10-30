Geniální trik proti podzemním škůdcům: Vytvořte pachovou bariéru ze skořice a máte pokoj. Jak se zbavit hraboše na zahradě? Aromatická skořice a ricinový olej vyženou nechtěného hlodavce
Tento drobný chlápek vypadá na první pohled neuvěřitelně roztomile
Kulatá ouška, krátký ocásek a korálkové oči dělají z hraboše polního (Microtus arvalis) tvora, kterého byste si nejraději pohladili. Jenže jakmile se tenhle nevítaný host zabydlí pod vašimi zeleninovými záhony nebo rozkvetlými skalkami, veškerá romantika okamžitě končí. Hraboší samičky jsou extrémně plodné a během jediné sezóny dokážou přivést na svět hned několik vrhů po 3 až 8 mláďatech. Než se nadějete, vaše zelená oáza čelí obří armádě hlodavců, která bez milosti likviduje kořeny ovocných stromků, cibulky květin i čerstvou zeleninu. Místo nakupování drahých chemických jedů z hobbymarketu ale můžete využít jejich nejsilnější zbraň proti nim samotným – jejich neuvěřitelně citlivý čich.
Jak bezpečně poznat přítomnost hraboše na pozemku
Než vyrazíte do boje, ujistěte se, že vám po záhonech neřádí spíše krtek nebo hryzec. Hraboš po sobě zanechává velmi typické stopy, které nepřehlédnete:
- Udupávané povrchové cestičky: V trávníku si vytváří dobře viditelné dráhy bez porostu široké přibližně dva centimetry.
- Okousaná zelenina a stromy: Mladé stromky ztrácejí stabilitu kvůli ohlodaným kořenům, u zeleniny mizí podzemní části.
- Nory bez hromádek: Na rozdíl od krtka vytváří hraboš čisté vchody do podzemních tunelů, okolo kterých nenajdete žádnou navršenou hlínu.
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho.
Foto: Pixabay
Aromatická skořice a ricinový olej jako přírodní odpuzovač
Hraboši spoléhají v temném podzemí na svůj perfektní čich, který jim pomáhá unikat před dravci. Intenzivní a štiplavé vůně je dokážou spolehlivě dezorientovat a vyhnat z pozemku.
Jedním z nejlepších domácích receptů je obyčejná mletá skořice:
- Jednu polévkovou lžíci mleté skořice zalijte jedním litrem horké vody.
- Směs nechte do druhého dne důkladně vylouhovat.
- Ráno výluh přeceďte přes jemné plátýnko a nalijte do rozprašovače.
- Vývar pravidelně aplikujte do vchodů do nor i na ohrožené rostliny.
Podobně skvěle funguje také ricinový olej. Stačí ho smíchat s trochou vlažné vody a kapkou mycího prostředku pro lepší spojení a nastříkat kolem dokola záhonů. Vznikne tak neproniknutelná pachová bariéra. Pokud se na vaší zahradě pro změnu zabydlel krtek, vyzkoušejte starý trik s podmáslím rozlitým do jeho chodeb, o kterém dříve informoval portál Chalupáři-Zahrádkáři.
Jako skvělou prevenci udržujte trávník nízký a pravidelně sklízejte spadané ovoce pod stromy, které hraboše zbytečně přitahuje.
Zdroje info: Autorka, https://www.plantura.garden/uk/pests/voles/repel-voles, https://www.alpha-nursery.com/blog/how-to-identify-and-get-rid-of-voles, https://chalupari-zahradkari.cz/uzitkova-zahrada/jak-se-zbavit-hrabose-na-zahrade/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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