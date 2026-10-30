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Geniální trik proti podzemním škůdcům: Vytvořte pachovou bariéru ze skořice a máte pokoj

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Geniální trik proti podzemním škůdcům: Vytvořte pachovou bariéru ze skořice a máte pokoj. Jak se zbavit hraboše na zahradě? Aromatická skořice a ricinový olej vyženou nechtěného hlodavce
Myš

Myš

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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