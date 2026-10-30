Válečné lodě Ruska jsou snadná kořist pro drony. Velení koketuje s ponorkou Borej-K, která by nesla přes sto střel

Úvaha stojí na prosté výměně. Raketovou sílu, kterou dnes nese křižník na hladině, by převzal trup strategické ponorky třídy Borej, kterou protivník hledá i zasahuje mnohem obtížněji. Pro Rusko je to cesta, kterou mu otevírá loděnice Sevmaš v Severodvinsku. Ta umí ponorky stavět sériově, zatímco hladinové loďařství se léta potýká s chybějícími motory, dluhy a odkládanými termíny. Pevná data přitom chybějí: k roku 2026 nelze veřejně dohledat kontrakt, technické zadání ani schválený harmonogram.
Čtvrtina úderné síly pryč: co drony udělaly s Černomořskou flotilou
Analýza Carnegie Endowment z dubna 2026 hodnotí Černomořskou flotilu jako „funkčně nepoužitelnou“. Kapacita jejích dálkových raketových úderů klesla zhruba o čtvrtinu. Protilodní schopnosti se zmenšily téměř o dvě pětiny, takže flotila přišla o víc síly v boji s jinými loděmi než v útocích na vzdálené cíle. Vlajková loď Moskva leží na dně.
Hlavní podíl na tom mají ukrajinské námořní drony a protilodní střely, které navádějí průzkumné prostředky. Britský institut RUSI popsal námořní drony jako rychlé motorové čluny naplněné výbušninami. Podle RUSI zatlačily ruské lodě až k jejich vlastnímu pobřeží. Americký FPRI dodává, že kombinace střel a dronů zúžila prostor, ve kterém flotila může operovat, natolik, že přestala plnit svou původní úlohu.
Z války, která trvá přes čtyři roky, vyplývá pro ruské velení nepříjemný počet: ochrana velké lodi zdražuje rychleji než prostředky, které ji dokážou vyřadit. Fregata stojí miliardy rublů, dron, který ji zasáhne, jen zlomek té sumy. Desítky dalších ruských plavidel utrpěly poškození nebo odpluly do vzdálenějších přístavů.
Proč Rusko šest let čekalo na motory pro vlastní fregaty
Potíže ruských hladinových lodí začaly dávno před válkou. Srdce nejmodernějších fregat projektů 11356 a 22350 tvořily plynové turbíny ze závodu Zorja-Mašprojekt v ukrajinském Mykolajivu. Po anexi Krymu v roce 2014 Kyjev dodávky zastavil. Tehdejší vicepremiér Dmitrij Rogozin o rok později veřejně připustil, že Rusko některé lodě nedokáže dokončit.
Agentura TASS ohlásila dodání první plně domácí pohonné jednotky M55R pro fregaty projektu 22350 až koncem roku 2020. Šestileté čekání na jedinou kritickou součástku zbrzdilo celou generaci lodí, které měly tvořit páteř hladinového loďstva.
K tomu se přidávají sankce, ztráta přístupu k západním technologiím, zadlužené loděnice a nedostatek kvalifikovaných lidí. Všechny tyto potíže popisuje analytická zpráva o ruském loďařství z let 2024 a 2025. Nejvýmluvnějším případem je těžký jaderný raketový křižník Admiral Nachimov. Smlouvu na jeho modernizaci v Sevmaši podepsali v roce 2013 a už v roce 2015 loděnice řešila chybějící dokumentaci a zpožděné dodávky zařízení. Ještě v srpnu 2024, jedenáct let po podpisu, admirál Mojsejev teprve mluvil o podzimních zkouškách. Tak dlouhá práce na jediné lodi vypovídá o stavu celého oboru víc než jakýkoli program.
Ponorky se v Sevmaši daří stavět lépe. Loděnice má soustředěné odborníky a dvě běžící série: strategické ponorky Borej-A (projekt 955A) a víceúčelové Jaseň-M (projekt 885M).
Sedm až osm střel v každé šachtě by z Boreje udělalo podvodní arzenál
Výchozí ponorka Borej-A nese šestnáct mezikontinentálních balistických střel Bulava, každou ve vlastní svislé šachtě. Pod vodou má výtlak asi 24 000 tun a měří přes 170 metrů, takže jde o velký trup s místem na přestavbu. Posádku tvoří zhruba 107 lidí a pohání ji jeden jaderný reaktor.
Koncept Borej-K počítá s tím, že by se z nosiče balistických střel stal nosič střel s plochou dráhou letu a hypersonických zbraní. Ruský publicistický rozbor, na který se debata nejčastěji odvolává, navrhuje do každé ze šestnácti šachet vložit modul se sedmi až osmi menšími střelami. Ponorka by tak nesla 112 až 128 odpalovacích buněk, tedy přes sto střel v jedné salvě.
Mezi uvažovanými zbraněmi jsou střely Kalibr s doletem přes 1 500 kilometrů, které by ponorce umožnily zasahovat cíle hluboko na pevnině. Nadzvukový Oniks doletí asi 600 kilometrů a je určený proti lodím. Největší váhu má hypersonická střela Cirkon. Podle veřejně uváděných parametrů letí rychlostí blízkou Mach 9, tedy přibližně 11 000 km/h, a doletí přes 1 000 kilometrů.
Všechny tyto údaje mají slabý základ. TASS o Boreji-K napsala v dubnu 2019 s odvoláním na nejmenovaný průmyslový zdroj, podle kterého ministerstvo obrany zvažovalo dvě takové ponorky. Agentura sama uvedla, že informaci oficiálně nepotvrdila. Termíny mezi lety 2031 a 2038 pocházejí z ruského webu Topcor a z komentáře publicisty Sergeje Maržeckého, tedy z názorového textu.
Kolik střel nesou americké ponorky, se kterými se Borej-K měří
Spojené státy myšlenku podvodního arzenálu uskutečnily přestavbou čtyř strategických ponorek třídy Ohio. Verze Ohio SSGN nese až 154 střel Tomahawk s doletem přes 1 600 kilometrů. Podle Congressional Research Service je to nejsilněji vyzbrojená podmořská raketová platforma na světě. Novější Virginia Block V s modulem VPM přidává 28 Tomahawků a celkovou zásobu velkých zbraní zvyšuje zhruba na 65 kusů.
Borej-K by se se svými 112 až 128 buňkami zařadil mezi tyto dva typy. Rekord by nepřekonal, Rusku by ale dal podmořský nosič masivní konvenční salvy, jaký dnes nemá. Stavěl by se na osvědčeném trupu a na lince, která už v Sevmaši běží. Ponorka schopná odpálit přes sto střel z ponořené polohy by v severním Atlantiku a Arktidě ohrožovala trasy mezi Severní Amerikou a Evropou. Po těch by v krizi proudily posily a munice pro východní křídlo NATO, na kterých závisí i obrana Česka. Jedna či dvě takové ponorky by převahu početnějších aliančních podmořských sil nezvrátily. Posílily by ale tlak na rychlejší rozvoj protiponorkového boje, podmořských senzorů a ochrany severních tras.
Vladimir Putin v dubnu 2025 zmínil 8,4 bilionu rublů (v přepočtu zhruba 1,9 bilionu Kč) na nové lodě a plavidla pro námořnictvo v příští dekádě. Borej-K v tom nemá žádnou veřejně známou rozpočtovou položku. Ani na rok 2038, který komentátoři uvádějí jako nejzazší termín uvedení do služby, se zatím neváže žádný vládní dokument.