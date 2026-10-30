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Válečné lodě Ruska jsou snadná kořist pro drony. Velení koketuje s ponorkou Borej-K, která by nesla přes sto střel

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Ruské válečné lodě se po letech ukrajinských útoků stahují do vzdálených přístavů a pozornost velení se obrací pod hladinu. V odborné debatě se znovu vynořuje koncept přestavěné jaderné ponorky, ke kterému se Moskva oficiálně nehlásí.
Válečné lodě Ruska jsou snadná kořist pro drony. Velení koketuje s ponorkou Borej-K, která by nesla přes sto střel

Válečné lodě Ruska jsou snadná kořist pro drony. Velení koketuje s ponorkou Borej-K, která by nesla přes sto střel

Zdroj: Foto: Plamen Agov (user:MrPanyGoff) - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 20:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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