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Miliony důchodců dostanou od července 2027 penzi jinak. Výplata penzí se změní od základu

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Peníze přijdou ve stejný den a ve stejné výši. Přesto se od […]
Miliony důchodců dostanou od července 2027 penzi jinak. Výplata penzí se změní od základu

Miliony důchodců dostanou od července 2027 penzi jinak. Výplata penzí se změní od základu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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