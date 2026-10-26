Nemáte v kredenci tyto sklenice? I obyčejná čirá sada vynesla 2× víc, než se čekalo

Na první pohled nic zvláštního. Žádné zlacení, žádná barva, jen tucet průhledných sklenek na víno. Přesto za ně začátkem října v Dánsku kupec zaplatil tolik, že konečná částka nechala odhad aukční síně daleko za sebou. Co na nich sběratele zaujalo a jak zjistit, jestli podobné sklo nemáte i vy?
Kladívko padlo u více než dvojnásobku
Sadu dražila 5. října 2026 dánská aukční síň Bruun Rasmussen. Šlo o dvanáct vinných sklenic ze série, které se říká Berlinois nebo Christian VIII. Aukční popis je připisuje sklárně Holmegaard a datuje na přelom 19. a 20. století, každá sklenka měří zhruba 15,5 centimetru. Podle záznamu v aukční databázi Barnebys počítal odhad s částkou kolem 374 dolarů, kladívko ale dopadlo až u 901 dolarů. Odhad přitom aukční síň stanovuje předem jako orientační vodítko, o konečné částce rozhodují až dražitelé v sále.
Když obě částky přepočítáte kurzem ČNB z 5. října 2026, vyjde odhad asi na 8 200 Kč a skutečná cena na zhruba 19 700 Kč. Kupec tak zaplatil 2,4krát víc, než se čekalo, a jedna sklenka ho vyšla přes 1 600 Kč.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Odhad aukční síně Skutečná cena V dolarech kolem 374 dolarů 901 dolarů V korunách (kurz ČNB z 5. října 2026) asi 8 200 Kč zhruba 19 700 Kč Klasika, kterou Dánové milovali celé generace
Sklárna Holmegaard patří k nejstarším v Dánsku. Založila ji v roce 1825 hraběnka Henriette Danneskiold-Samsøe u rašeliniště nedaleko Næstvedu a první roky z ní vycházely jen lahve. Když v roce 1834 skončil nepovedený pokus s okenním sklem, přivedla huť odborníky z Čech, kteří se vyznali ve výrobě sklenic.
Na výrobu sklenic si dánská sklárna Holmegaard ve 30. letech 19. století přivedla odborníky z Čech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Žádná jiná dánská souprava se netěšila takové oblibě jako řada Christian VIII, zvlášť v desetiletích kolem roku 1900. Sklárna Holmegaard ji zařadila do nabídky roku 1867 a vyráběly ji i ostatní dánské sklárny, takže dnes už nejde určit, ze které hutě konkrétní sklenka vyšla. Řada zahrnovala 17 až 18 velikostí pro různé nápoje a v katalozích se udržela ještě v první polovině 20. století.
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Sklenku z této série poznáte podle tří znaků:
kalichu, jehož spodní polovinu pokrývají broušené plošky (vyráběly se ale i úplně hladké verze nebo verze s broušenými pruhy); nožky, která má uprostřed výrazné rozšíření připomínající malý talířek; ploché patky, která nese celou sklenku.
Značku výrobce na dně hledat nemusíte, tyto sklenice signované nebyly. Navíc šlo o dánskou variantu tvaru, který se pod jménem Berlinois vyráběl po celé Evropě. Podobná sklenka v kredenci proto ještě nemusí pocházet z Dánska. Když ale tvar sedí a sklenic je víc stejných, vyplatí se jim věnovat pár minut navíc.
Celá sada ještě neznamená výdělek
Dánský výsledek neříká, že každá úplná souprava po babičce udělá radost. Ukazuje to přehled českých aukcí z let 2025 a 2026, který sestavil web VědaŽivě.cz. Sedmidílná nápojová souprava Praha, kterou navrhl uznávaný návrhář skla Adolf Matura, v jedné z pražských síní nového majitele nezískala. Čiré vázy Františka Víznera si tam naproti tomu zájemci odnesli za 1 300 Kč, respektive 2 200 Kč.
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O rozdílu mezi dánskou sadou a Maturovou soupravou tak rozhoduje poptávka po konkrétní sérii. Dánská řada má za sebou desítky let obliby, kdežto pro Maturův soubor se tentokrát kupec nenašel.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Nemáte na půdě tyhle staré časopisy po prarodičích. Stály 7 Kč v trafice a dnes za ně sběratelé z Německa platí až 69 000 Kč. Co udělat, než sadu nabídnete Zjistěte, o jakou velikost sklenek jde. Dánská sběratelská databáze hardernet.dk eviduje jednotlivé typy této řady i s rozměry. Sklenky na červené víno v ní měří kolem 15 centimetrů, na bílé víno 12 až 13 centimetrů a na pálenku zhruba 7 až 10 centimetrů, takže pravítko napoví víc než pohled. Pak každý kus pečlivě prohlédněte pod lampou. Jakékoli poškození skla sníží hodnotu sady, i když jde o vyhledávanou sérii. Pro představu o ceně projděte archiv prodaných položek, třeba na webu Barnebys, kde je u každé dražby vedle odhadu i konečná částka. Dánskou sadu Christian VIII tam najdete i s fotografií a rozměry, takže srovnání zabere pár minut.
Zdroje: https://www.barnebys.com/realized-prices/lot/set-of-12-berlinois-christian-viii-wineglasses-holmegaard-19th-20th-qaN5DsZ-632859473, https://hardernet.dk/Stemware/Berlinois_Christian_VIII-Holmegaard_1867-1942.htm, https://www.drikkeabc.dk/47/vinglassets-danske-historie, https://www.sn.dk/art2798605/naestved-kommune/oplev/glasvaerket-paa-kanten-af-mosen/, https://vedazive.cz/historie-kultura/ceskoslovenske-lisovane-sklo-se-stalo-cenenou-soucasti-domaciho-i-evropskeho-designu/, https://en.wikipedia.org/wiki/Holmegaard_Glass_Factory, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=05.10.2026, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cenne-stare-sklenicky/