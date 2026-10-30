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Podpis na sále v bolestech a konec. Jak socialismus rozhodoval o dětech za ženy

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Dennívýzva
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Podpis podstrčený na porodním sále v narkóze, nátlak sociálních pracovnic i slib jednorázového finančního příspěvku. V socialistickém Československu podstoupily stovky žen nevratnou sterilizaci, aniž by tušily, co přesně podepisují a jaké budou následky. O jejich tělech i budoucím mateřství rozhodovaly sterilizační komise a úřední mašinérie, která skutečný lidský osud schovala za strohou kolonku v nemocničním spisu.
Novogotické cihlové budovy Zemské porodnice u Apolináře v Praze

Novogotické cihlové budovy Zemské porodnice u Apolináře v Praze

Zdroj: Perituss / Wikimedia / CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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