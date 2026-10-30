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Chong Li z Krvavého sportu oslavil 80 let. Mohutné svaly, kterými naháněl Van Dammovi strach, jsou minulostí

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Dennívýzva
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Asijský herec Bolo Yeung oslavil letos v létě osmdesáté narozeniny. Hvězda filmu Krvavý sport přišla o svalovou hmotu, stále ale cvičí bojová umění.
Bolo Yeung ve filmu Krvavý sport

Bolo Yeung ve filmu Krvavý sport

Zdroj: FOTO:Cannon Group / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:50

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