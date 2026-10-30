Chong Li z Krvavého sportu oslavil 80 let. Mohutné svaly, kterými naháněl Van Dammovi strach, jsou minulostí

Bolo Yeung ve filmu Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Bolo Yeung ve filmu Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Bolo Yeung ve filmu Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima Bolo Yeung ve filmu Krvavý sport, FOTO: Cannon Group / distr. FTV Prima
Asijský herec a mistr bojových umění Bolo Yeung letos v létě oslavil osmdesáté narozeniny. Filmový protivník Jean Claude Van Damma z akčního hitu Krvavý sport si dlouhé roky zakládal na obrovské svalové hmotě. Na posledních fotografiích však proslulý svalovec působí velmi křehkým a pohublým dojmem. Falešné zprávy o mrtvici a výrazný úbytek váhy
Loni v létě se na sociálních sítích začala šířit zpráva o jeho vážných zdravotních problémech. Podle těchto informací měl Bolo Yeung po letech zvedání těžkých činek prodělat mrtvici a skončit na invalidním vozíku. Faktografický web Dubawa posléze toto tvrzení vyvrátil a ukázal, že fotografie muže na vozíku zachycovala tureckého herce Ugurtana Sayinera.
Bolo Yeung se ve stejné době osobně zúčastnil semináře bojových umění v Los Angeles.
Fotografie z této akce potvrdily, že herec chodí po svých. Zároveň odhalily jeho tehdejší podobu. Z obrovského svalovce se stal velmi štíhlý starý muž.
Svůj věk přijímá přirozeně a objevuje se ve volném sportovním oblečení s vycházkovou holí v ruce. Původní mohutnou postavu s obřími prsními svaly z dob Krvavého sportu připomínají už jen širší ramena. Celoživotní trénink zanechal stopy na jeho těle, ačkoliv silový trénink již vyměnil za cvičení taiči.
Útěk do Hongkongu a setkání s Brucem Lee
Rodák z čínského Kantonu přišel na svět 3. července 1946 do rodiny místního obchodníka jako Yeung Sze. Bojovým uměním se věnoval od svých deseti let. V šedesátých letech se rozhodl opustit pevninskou Čínu a doplaval do Hongkongu. Tam začal vyučovat kulturistiku a na deset let ovládl soutěž Mr. Hong Kong. Vynikal obrovskou silou, při mrtvém tahu dokázal zvednout přes tři sta kilogramů. Díky fyzickým parametrům si jej všimla filmová studia a získal přezdívku Čínský Herkules.
Rozhodující okamžik kariéry přišel při natáčení reklamy na cigarety. Zde potkal Bruce Leeho, s nímž se postupně spřátelil. Společně trénovali a probírali bojová umění, Yeung si prý dodnes schovává činku, kterou měl Bruce Lee ve své kanceláři, a jeho vzácnou vizitku. Slavný bojovník mu nabídl roli ve svém filmu Drak přichází z roku 1973. Diváci si jej zde zapamatovali pod jménem Bolo, které si ponechal jako umělecký pseudonym.
„Během natáčení jsme s Brucem úzce spolupracovali na tréninku technik. Zkoušeli jsme, co funguje a co selhává. Bruce se pořád učil a všechno měnil,“ zavzpomínal Yeung. Padouch z akčních filmů
Největší popularitu mu přinesl rok 1988 a role nekompromisního bojovníka Chonga Li ve snímku Krvavý sport. Během turnaje v bojových uměních zde s páskou na čele likvidoval jednoho protivníka za druhým. Po boku Jean Claude Van Damma hrál také ve snímku Dvojitý zásah. Během své kariéry natočil desítky filmů a většinou ztvárňoval záporné postavy. Mnohokrát v těchto snímcích zemřel rukou hlavního hrdiny. Scenáristé ho nechali uškrtit, ukopat, ubodat nebo usmrtit elektrickým proudem.
Kladnou roli dostal spíše výjimečně, objevila se například ve filmech Shootfighter: Smrtelný sport nebo Tygří spáry. Sám herec ve starších rozhovorech uvedl, že mu role padouchů naprosto vyhovují.
„Vím, co je pro mě jako herce dobré. Vzhledem k tomu, jak vypadám, vím, v čem budu mít úspěch. Znám své místo ve filmech,“ vysvětlil své obsazování do rolí bojovníků.
Ačkoliv ho lidé na ulici často zastavovali, vnímal úskalí své slávy.
„Lidé za mnou často chodí s žádostí o autogram a říkají, jak si užili mou práci ve filmu Drak přichází. Znají mě ale jen z plátna, nevědí, kým skutečně jsem,“ posteskl si v minulosti. Klidný život v Kalifornii a rodinné zázemí
Yeung žije s rodinou v kalifornském Monterey Parku. Své soukromí si dnes velmi chrání a identitu manželky před veřejností tají. Mají spolu tři děti. Syn David se věnuje kulturistice a herectví, druhý syn Danny působí jako podnikatel. Dcera Debbra pracuje v oblasti profesionálního fitness.
Filmovou kariéru již ukončil. V minulosti působil jako předseda asociace hongkongských posiloven a manažer tchajwanského týmu kulturistů. Podle dostupných informací pravidelně navštěvuje místní posilovnu a cvičí. Své zkušenosti občas předává dál na specializovaných seminářích zaměřených na bojová umění, kam jej doprovází jeho dcera v roli překladatelky.
Film Krvavý sport uvede 6. listopadu Prima MAX.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, tuko.co.ke, dubawa, yen.com.gh).