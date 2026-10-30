Z hradu Talmberk zbyly jen ruiny mezi domy. Kingdom Come ho proslavilo po celém světě

Počítačové hry nejsou jen bezduché krvavé střílečky. Třeba historické, světově proslulé RPG Kingdom Come od českého herního studia Warhorse Studios zavádí hráče do počátku 15. století a nabízí příběh kovářského syna Jindřicha v konfliktu královských bratrů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Jako kulisy posloužily počítačové hře i české hrady – Trosky, Pirkštejn či Talmberk. Na posledně zmíněný se nyní půjdeme podívat. Talmberk neboli Kavčí hora
Na RPG Kingdom Come je úžasné zejména to, že hráči se ocitnou uprostřed běhu života v 15. století v prostředí hradních sídel, která dnes už najdeme jen v rozvalinách. V prvním díle RPG prozkoumávají
krajinu Posázaví v okolí města Sázava a jejich kroky je brzy zavedou do hrad Talmberk. Tam se totiž uchýlí hlavní hrdina Jindřich po vypálení jeho rodné vsi Skalice a zde na něho čeká spousta úkolů pod ochranou svérázného hradního pána Diviše z Talmberka. Ten skutečně žil a od roku 1400 zastával funkci purkrabího Pražského hradu ve službách krále Václav IV.
TIP: Kdysi střežil kraj, dnes ho pohlcuje les. Vydejte se k hradu Šostýn
Hrad Talmberk se nachází asi třicet kilometrů od Kutné Hory a deset kilometrů od Uhlířských Janovic a asi šest kilometrů od města Sázava. Na ostrožně se strmými svahy si ho na přelomu 13. a 14. století vybudovali
příslušníci rozrodu Kouniců, snad Hroznata z Úžic, kteří se pak psali páni z Talmberka. Název hradu vychází z německého slova talle, což v překladu znamená kavka. Takže Talmberk je vlastně Kavčí hora. Talmberkové hrad vlastnili až do roku 1460. V době války Jiřího z Poděbrad se zelenohorskou jednotou páni z Talmberka o hrad přišli. Jak si hrad zabrali vesničané
Poté se jeho majitelé střídali, například
Ojířové z Očedlic či Šumburkové, a posledními z nich byli Slavatové z Chlumu. To už ale hrad jako nepotřebný, protože přestal sloužit jako panské sídlo, začal pomalu chátrat. Potkal ho podobný osud jako mnohé jiné hrady – posloužil jako zdroj stavebního materiálu pro okolní vesnici. Pozemky v jeho bezprostřední blízkosti na konci 18. století vrchnost prodala jako stavební parcely. V následujícím století si místní obyvatelé přímo v areálu hradu a na jeho základech začali stavět rodinné domy. I proto vás při návštěvě Talmberka čeká na něho netradiční pohled. Ruiny Talmberka totiž nepohltil les a příroda, ale vesnická zástavba a soukromé zahrady. Hrad Talmberk. Foto: palickap, CC BY 3.0, prostřednictvím Wikimedia Commons Pozor – pouze k dívání
Z hradu zůstal částečně zachovaný bergfrit, tedy okrouhlá věž, a skromné zbytky obvodového zdiva. Věž a její okolí jsou viditelné ze silnice, která vsí prochází, ale protože se nacházejí na soukromých pozemcích, tak je
hradní ruina prakticky nepřístupná. Pouze úzkou uličkou mezi ploty se dostanete do vnitřku torza bergfritu. Ale i tak budete mít nejspíš pocit, že jste omylem vstoupili k někomu na zahradu. To už možná jsou lepší zříceniny v lese, které si můžete volně prohlédnout. Tady jen budete hledět někomu na pozemek a obdivovat se kdysi majestátnímu hradu.
Zdroj: autorka, mapy.com, hmotove-rekonstrukce.cz
Náhledové foto: Hrad Talmberk. 01x07x2022000, CC0, přes Wikimedia Commons
The post
Z hradu Talmberk zbyly jen ruiny mezi domy. Kingdom Come ho proslavilo po celém světě
first appeared on
Svět cestovatele
.