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Z hradu Talmberk zbyly jen ruiny mezi domy. Kingdom Come ho proslavilo po celém světě

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Dennívýzva
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Počítačové hry nejsou jen bezduché krvavé střílečky. Třeba historické, světově proslulé RPG Kingdom Come od českého herního studia Warhorse Studios zavádí hráče do počátku 15. století a nabízí příběh kovářského syna Jindřicha v konfliktu královských bratrů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Jako kulisy posloužily počítačové hře i české hrady – Trosky, Pirkštejn či Talmberk. Na posledně zmíněný se nyní půjdeme podívat.
hrad Talmberk

hrad Talmberk

Zdroj: Foto: 01x07x2022000, CC0, přes Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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