Microsoft rozdělil aplikaci Fotky na dvě a přidal třetí způsob prohlížení. Windows 11 teď zmatou i zkušené uživatele

Microsoft 15. října 2026 oznámil zásadní změnu aplikace Fotky ve Windows 11. Podle testu předběžné verze pro Insidery, který provedl web Windows Latest, se dosavadní aplikace Photos fakticky mění na Photo Viewer, tedy nástroj určený především k otevírání a úpravám jednotlivých snímků. Její místo v nabídce Start zaujímá nová aplikace Photos, která funguje jako galerie propojující místní složky s úložišti OneDrive a iCloud. Vedle toho zůstává také Galerie v Průzkumníku souborů, kterou Microsoft představil už v dubnu 2023. Výsledek? Tři různá místa, tři různé názvy, ale v zásadě stejný účel: prohlížení vlastních fotografií.
Co přesně se rozdělilo a proč
Microsoft oficiálně hovoří o třech samostatných prostředích: Gallery, Editor a Viewer. V praxi to znamená, že uživatel, který byl zvyklý otevřít jedinou aplikaci Fotky a najít v ní galerii, nástroje pro úpravy i prohlížeč snímků, nyní musí pracovat s několika oddělenými částmi systému.
Nová aplikace Photos funguje jako galerie v pravém slova smyslu. Umožňuje procházet sbírku fotografií uložených v počítači, na OneDrivu i na iCloudu. Nabízí alba, rozpoznávání osob, funkci Moments a vyhledávání pomocí přirozeného jazyka. Photo Viewer naproti tomu slouží především k rychlému otevření konkrétního obrázku, například dvojklikem v Průzkumníku souborů nebo na ploše. Microsoft slibuje o 15 % rychlejší spuštění a až o 30 % rychlejší načítání obrázků ve formátu HEIC. Základní možnosti úprav, tisku a sdílení zůstávají dostupné přímo ve Vieweru.
Třetí možností je Galerie v Průzkumníku souborů, která se objevila už v testovacím sestavení 23435. Zobrazuje fotografie přímo v prostředí správce souborů a částečně tak plní stejnou úlohu jako nová aplikace Photos. Zatímco dříve šlo o doplňkovou funkci, vedle dvou samostatných aplikací nyní představuje další způsob, jak se dostat ke stejné sbírce snímků.
Proč to mate i pokročilé uživatele
Problém nespočívá v tom, že by Microsoft přidal málo užitečných funkcí. Potíž je spíše v tom, jak je rozdělil mezi různá prostředí. Ikona Photos v nabídce Start otevře galerii. Dvojklik na obrázek spustí Photo Viewer. A levý panel Průzkumníku souborů nabízí položku Gallery. Všechny tři cesty vedou k fotografiím, ale každá nabízí jiné funkce a odlišné rozhraní.
Podle zjištění Windows Latest původní aplikace Fotky v testovacím sestavení Insider zmizí ze seznamu aplikací a nahradí ji Photo Viewer s novou ikonou. Uživatelé, kteří byli zvyklí hledat ve Startu aplikaci Photos, sice stále najdou položku se stejným názvem, ale ta už bude sloužit jinému účelu než dříve. Při otevření obrázku dvojklikem se naopak spustí Viewer, ve kterém není k dispozici plnohodnotná galerie.
Přechod mezi jednotlivými prostředími tak může vyžadovat použití nabídky „Otevřít v programu“ nebo ruční vyhledání požadované aplikace. Pro pokročilé uživatele to nemusí být zásadní překážka, méně zkušeným lidem ale může nové rozdělení zbytečně komplikovat běžnou práci.
Co změna přináší a co bere
Je fér uznat, že jednotlivé části mají své výhody. Nová aplikace Photos spojuje místní i cloudové fotografie do jednoho prostředí, Viewer má být rychlejší a editor rozšiřuje dostupnost funkce Relight, která byla dříve vyhrazena zařízením Copilot+ PC, na širší okruh počítačů s Windows 11.
Microsoft zároveň uvádí, že samotné zobrazení fotografií v nové aplikaci neznamená jejich automatické nahrávání na OneDrive. Soubory zůstávají uložené v počítači, dokud uživatel sám nezvolí jejich nahrání nebo synchronizaci.
Nové uspořádání má ale i své nevýhody:
- U pracovních a školních účtů nejsou dostupné některé funkce, například alba, Moments a rozpoznávání osob. Tyto možnosti jsou vázané na osobní účet Microsoft.
- Organizace, které prostřednictvím AppLockeru blokují aplikace z Microsoft Storu, musí při správě nového řešení zohlednit také balíček Microsoft.OneDrive.Photos. Jinak mohou nastat problémy s instalací aktualizace.
- Propojení s iCloudem vyžaduje ruční nastavení aplikace iCloud pro Windows. Tato integrace je dobrovolná, uživatelé se o ní však nemusí dozvědět, pokud ji aktivně nehledají.
Kdy to přijde na běžné počítače
Windows Insiders začali změnu testovat 15. října 2026. Pro ostatní uživatele Windows 11 Microsoft uvádí pouze termín „později letos“, aniž by zveřejnil konkrétní datum. Nasazení bude postupné a jeho načasování se může lišit podle zařízení i regionu. Pro český trh zatím nebyl oznámen žádný zvláštní termín.
V manifestu nového balíčku se objevují interní kódová označení Honeygold a Honeycrisp. Ta mohou naznačovat, že migrace proběhne v několika krocích, nikoli prostřednictvím jediné aktualizace. Samotná kódová označení však ještě nepotvrzují přesný harmonogram ani délku celého procesu.
Jedna aplikace Fotky ve Windows dlouho spojovala prohlížení snímků, galerii i úpravy do jednoho celku. Microsoft teď tyto funkce rozděluje mezi několik samostatných prostředí. Každé z nich může být pro svůj konkrétní účel přehlednější a rychlejší, uživatel ale musí nejprve zjistit, které z nich se pro danou činnost hodí nejlépe.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda