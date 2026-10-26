Podzimní sestřih levandule do starého dřeva je velká chyba. Před zimou rány nestihnou zaschnout

Voňavé bylinkové záhony a truhlíky na terasách dělají radost celé léto, ale s příchodem prvních nočních mrazů začíná pro středomořské druhy boj o přežití. Mnoho pěstitelů v dobré víře bylinky na podzim radikálně ostříhá, zabalí do neprodyšného igelitu nebo přenese promrzlý květináč do přetopeného obývacího pokoje. Výsledkem bývají na jaře suché větvičky bez života a zkažená nálada. Přitom většina bylinek v zimě neumrzne chladem, ale doslova uschne žízní nebo shnije v těžké mokré půdě. Zjistěte, jaké zásady dodržet u rozmarýnu, levandule i tymiánu, aby přečkaly zimu v plné síle.
Přelom října a listopadu přináší do českých zahrad chladné mlhy a noční mrazíky, které prověřují odolnost všech pěstovaných kultur. Odborníci z Botanické zahrady hl. m. Prahy v přehledu o tom, jak funguje
flóra Středozemí v českých zahradách, výzkumníci z Agronomické fakulty MENDELU v materiálech pro pěstování a sběr léčivých rostlin, specialisté z Botanické zahrady České zemědělské univerzity v Praze v sekci pro léčivé a aromatické byliny i doporučení pro rostlinnou výrobu Ministerstva zemědělství ČR potvrzují klíčový fakt. Středomořské polokeře vyžadují naprosto odlišný přístup než naše domácí trvalky. Zásadní roli hraje propustnost půdy, zamezení zimnímu přemokření a správná teplota při zimování v nádobách.
Podzimní řez růží je obrovský omyl. Hluboký sestřih keř zahubí Rozmarýn v mrazu: Proč květináč na balkoně promrzne a v obýváku opadá
Rozmarýn lékařský patří mezi nejoblíbenější kulinářské bylinky, ale v našich klimatických podmínkách je ze středomořských druhů nejchoulostivější. Pokud ho pěstujete na volném záhonu, dokáže přežít zimu pouze v nejteplejších nížinách a vinařských oblastech, a to jen do teploty kolem minus sedmi stupňů Celsia. Jakmile klesne rtuť teploměru pod deset pod nulou, rostlina nenávratně zmrzne.
Zcela fatální je však ponechání rozmarýnu v plastovém truhlíku či květináči na balkoně. V zemi drží kořeny stabilní teplotu půdní masy. V malé nádobě promrzne substrát za jedinou mrazivou noc do kamene. Zmrzlý kořenový bal odumře a rostlinu už nezachráníte. Druhou častou chybou je přenesení květináče přímo do vytopeného bytu. Teplota nad dvacet stupňů, suchý vzduch z radiátorů a nedostatek denního světla vyvolají šok. Rozmarýn začne masivně shazovat jehličí, vytahuje slabé bledé výhony a rychle ho napadnou svilušky.
Správné zimoviště pro rozmarýn představuje světlá a chladná místnost s teplotou mezi pěti a deseti stupni Celsia. Skvěle poslouží nevytápěná chodba, prosklená veranda, zádveří nebo chladná zimní zahrada. Rostlina v tomto prostředí přejde do klidového stavu a bez problémů vydrží do jara.
Radikální podzimní řez: Rychlá cesta k vymrznutí levandule i tymiánu
Podzimní úklid záhonů svádí mnoho zahrádkářů k radikálnímu sestříhání všeho, co na zahradě roste. Vzít nůžky a oholit levanduli nebo tymián až k zemi do starého dřeva je však neodpustitelná chyba. Levandule i tymián jsou polokeře s dřevnatějící spodní částí. Ze starého zdřevnatělého dřeva nedokážou na podzim vyrazit nové spící pupeny. Otevřené řezné rány se před zimou nezacelí a mráz pronikne hluboko do stonků.
Podobný omyl dělají lidé i u okrasných květin, jak podrobně vysvětluje naše varování, proč je
hluboký podzimní řez růží obrovským omylem a rány v mrazu nevratně vymrznou. U bylinek platí stejné botanické pravidlo. Na podzim z keřů levandule a tymiánu odstraňte výhradně suché odkvetlé stonky s květenstvím. Samotný tvarovací a zmlazovací řez odložte na jaro, konkrétně na přelom března a dubna, kdy začíná rašení a pominou nejsilnější mrazy. Fyziologické sucho: Proč stálezelené bylinky v zimě uschnou žízní
Nejzákeřnější příčinou jarního úhynu levandulí, šalvějí a tymiánů není třeskutý mráz, ale takzvané fyziologické sucho. Tyto bylinky jsou stálezelené a jejich drobné lístky zůstávají na keřích po celou zimu. Když v lednu a únoru zasvítí ostré zimní slunce a začne foukat suchý vítr, listy začnou přirozeně odpařovat vodu do ovzduší.
Problém nastává v okamžiku, kdy je vrchní vrstva půdy promrzlá na kost. Kořeny v ledu nedokážou nasát ani kapku vláhy, aby nahradily ztrátu vody z pletiv. Rostlina spotřebuje veškeré zásoby ze stonků a doslova uschne na stojáka. Zahrádkář pak na jaře najde suché hnědé keře a domnívá se, že vymrzly. Prevence je přitom velmi prostá. V zimních měsících musíte využít každé delší oteplení, kdy půda rozmrzne, a bylinky mírně zalít vlažnou vodou.
Levandulové keře v zimním klidovém období bez radikálního podzimního sestřihu. Drenáž a neprodyšné plachty: Jak ledové bláto zničí kořeny
Středomořská flóra je přizpůsobena kamenitým, suchým svahům s okamžitým odtokem vody. České zimy jsou plné plískavic, tajícího sněhu a dlouhotrvajícího deště. Pokud bylinky rostou v těžké jílovité zemině bez drenáže, kořeny zůstávají celé týdny ponořené v ledovém bahně. Bez přístupu vzduchu začnou kořenové špičky rychle zahnívat a na jaře se rostlina neprobudí.
Stejnou zkázu způsobí zakrytí bylinek igelitovou fólií nebo černou netkanou textilií. Pod neprodyšným obalem vzniká vlhký skleníkový efekt, kapky sražené vody stékají na listy a rostliny napadne plíseň šedá. Ideální zimní přikrývku tvoří chvojí ze smrku nebo jedle. Větve propouštějí vzduch, zabraňují zahnívání a spolehlivě stíní pletiva před ostrým předjarním sluncem. U paty keřů pomůže také vrstva hrubého štěrku nebo písku, která odvede srážky pryč od kořenového krčku.
Správná podzimní péče navazuje na celoroční hospodaření s úrodou, jak shrnuje náš praktický průvodce o tom, jak
bylinky správně sklízet před kvetením a sušit ve stínu pro zachování vonných silic. Pokud keře před zimou zbytečně neoslabíte nevhodným zásahem, odmění se vám v dalším roce bohatou úrodou. Bylinková spirála z kamene zajišťující středomořským bylinkám potřebný odtok vody. Přehled bylinek a jejich nároky na přezimování v českých podmínkách
Druh bylinky Mrazuvzdornost Kam na zimu umístit Podzimní řez Zimní zálivka Rozmarýn lékařský Nízká (do -5 °C) Světlá místnost 5 až 10 °C, neponechávat v mrazu. Nestříhat, řez provést až na jaře. Velmi střídmá, jednou za 3 týdny. Levandule lékařská Vysoká (až -20 °C) Venku na záhonu, kořeny chránit chvojím. Pouze odstřihnout suché květy. V bezmrazých dnech mírně zalít. Tymián obecný Vysoká (až -15 °C) Záhon s propustnou půdou nebo bylinková spirála. Neřezat do dřeva, nechat listy. Mírná zálivka při suchu bez mrazu. Šalvěj lékařská Střední (do -15 °C) Venkovní záhon krytý před větrem, chvojí u krčku. Ponechat bez řezu až do dubna. Občasná zálivka při oblevě. Máta a meduňka Plná (přes -25 °C) Volný záhon bez zvláštní péče, zatahují do země. Sestřihnout suché stonky u země. Bez nutnosti zimní zálivky.
Podzimní řez růží je obrovský omyl. Hluboký sestřih keř zahubí Kontrolní seznam: Jak bezpečně připravit bylinky na zimu krok za krokem Uliďte rozmarýn včas: Květináče s rozmarýnem přemístěte do světlé chladné chodby nebo verandy ještě před příchodem prvních nočních mrazů pod bod mrazu. Zastavte hnojení: Od začátku září bylinky nikdy nehnojte dusíkatými hnojivy. Mladé výhony by nestihly vyzrát a mráz by je okamžitě spálil. Nestříhejte do starého dřeva: U levandule, tymiánu a šalvěje odstřihněte pouze zvadlé květní stvoly. Hlavní zmlazovací sestřih si nechte na začátek jara. Zakryjte bylinky chvojím: Záhony se stálezelenými bylinkami přikryjte smrkovými či jedlovými větvemi. Chvojí ochrání pletiva před holomrazy i ostrým zimním sluncem. Zajistěte odtok přebytečné vody: Zkontrolujte, zda u bylinek nestojí kaluže vody. V květináčích odstraňte podmisky, aby dešťová voda mohla volně odtékat dnem. Zalévejte při oblevách: Pokud v zimě nemrzne a svítí slunce, doplňte stálezeleným bylinkám mírnou dávku vody, aby neuschly fyziologickým suchem. Zdroje fotografií Vzrostlý keř rozmarýnu lékařského v zahradě: Krzysztof Golik / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Levandulové keříky v zimním období na zahradě: Marathon / Wikimedia CC BY-SA 2.0 Bylinková spirála s propustnou drenáží: Dirtywilly / Wikimedia CC BY-SA 3.0