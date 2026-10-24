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Václav Vydra po krachu čelil dluhům. Jana Boušková ho z lůžka požádala o ruku a její stav je dnes omezený

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Václav Vydra tvoří s Janou Bouškovou stabilní pár dlouhá desetiletí. Zvládli krach podnikání i vážnou nehodu. Akutálně se svěřil, jak na tom jeho manželka je.
Václav Vydra a Jana Boušková

Václav Vydra a Jana Boušková

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:24

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