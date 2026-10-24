Václav Vydra po krachu čelil dluhům. Jana Boušková ho z lůžka požádala o ruku a její stav je dnes omezený

Herec Václav Vydra s manželkou, herečkou Janou Bouškovou, tvoří pár už třiačtyřicet let a společně tráví čas především na své farmě mezi koňmi. O jejich svatbě paradoxně rozhodla až vážná nehoda, při které herečka utrpěla zlomeniny a z obavy o život partnera sama požádala o ruku.
Žádost o ruku v nemocnici
O Janu Bouškovou se Václav Vydra snažil už v roce 1973 na konci druhého ročníku pražské konzervatoře. Jak řekl v roce 2020 v talk show 7 pádů Honzy Dědka, pokusil se jí tehdy donést karafiát. Pod záminkou venčení psa odjel autobusem a s nohou v sádře po autonehodě vylezl po lešení k oknu jejího domu. Květinu dal za okno, o kterém si myslel, že patří jí, ale později zjistil, že v místnosti spal hereččin otec.
Pár se nakonec dal dohromady a žil spolu bez svatby dlouhá desetiletí. Změna přišla až v roce 2006 po těžkém pádu Jany Bouškové z jejich koně Avary. Zlomila si čtyři žebra a s bolestmi ležela na zemi. Václav Vydra se ji tehdy snažil zklidnit slovy, aby nekřičela, protože se děsí jejich další kůň Démon.
Herečka skončila na traumatologii v motolské nemocnici. Po pěti dnech se rozhodla podepsat reverz, protože chtěla hrát v divadle. Ještě předtím však stihla partnera požádat o ruku. „Ležela na posteli, hekala a já jsem si ji chtěl vyfotit. To mi zakázala, že prý ztrácím telefony a bude to pak v novinách. Pak zase hekala a říkala, že nechce umřít jako vdova a jestli bych si ji vzal. Co v takové chvíli říct? Tak jsem řekl, že si ji vezmu, jestli už se chystá,“ popsal situaci herec.
Zdravotní potíže a podpora
Slib z nemocnice Václav Vydra plní i v současnosti. Jana Boušková musela loni podstoupit operaci páteře kvůli zlomenému bedernímu obratli. Situace se zkomplikovala po narkóze, kdy se u ní objevily paměťové a motorické problémy. Strávila sedm měsíců v nemocnicích a dočasně musela přerušit i namlouvání společných komentářů k pořadu Prostřeno!.
K veřejnému vystupování se vrátila letos v lednu v rozhlasovém pořadu Tobogán. Plánovaný jarní návrat na divadelní prkna se však zatím neuskutečnil. Její manžel letos na podzim v pořadu Vyložené karty Helen Stanku připustil, že hereččiny možnosti zůstávají omezené. „Nemyslím si, že se úplně vrátí do své formy. Ale zatím je docela v pohodě, je fajn,“ uvedl s tím, že se Jana Boušková snaží a on jí poskytuje potřebné zázemí.
Krach podnikání a vzkaz od matky
Před vztahem se současnou manželkou prožil Václav Vydra devět let s herečkou Danou Homolovou. Z toho dva roky trvalo jejich manželství. Vlastní děti herec nemá, podílel se ale na výchově syna Jany Bouškové a také její neteře.
Kromě herectví si po revoluci vyzkoušel i obchod se zbraněmi. Podnikání ale kvůli změně zákonů skončilo krachem. Dostal se do dluhů a přišel o dům. V těžkém období ho kontaktovala neznámá žena s tím, že komunikuje s duchy a předala mu vzkaz od jeho zesnulé matky, herečky Dany Medřické, aby se nebál a že všechno dobře dopadne.
Tato událost mu dodala energii k vydání knihy o matce. Nemohl najít nakladatele ochotného vytisknout velký náklad, proto si vzal půjčku. Kniha však slavila úspěch a velmi rychle se vyprodala. „Byl to takový fofr, že jsem tu půjčku nakonec ani nepotřeboval a z prodaných knih jsme tu tiskárnu zaplatili. Pak už to byl čistý příjem, který mě v podstatě zachránil a umožnil mi koupit zpátky náš dům, který byl zastavený v bance,“ vysvětlil pro CNN Prima NEWS.
Filmové role a péče o koně
I po sedmdesátce si Václav Vydra udržuje vysoké pracovní tempo. Pochází z herecké rodiny a herectví se věnoval i jeho dědeček a oba rodiče. Sám debutoval před kamerou už v šestnácti letech. Diváci ho znají z komedií S čerty nejsou žerty, Tankový prapor či Černí baroni, hrál také ve filmové sérii Kameňák.
V současnosti hraje v Divadle na Vinohradech, účinkuje v představení Blbec k večeři v Divadle Bez zábradlí a v Hudebním divadle Karlín vystupuje v muzikálech Rebelové a Slunce, seno, jahody. S Janou Paulovou hraje v Divadle Kalich a přijal také roli v seriálu Polabí. Kromě herectví se angažuje a opakovaně vystoupil na akcích na podporu Ukrajiny.
Mimo pracovní povinnosti se stará o farmu a vlastní koně, které chová od roku 1998. Zvířata mu přinášejí odpočinek. „Cítím se jako za mlada, jen to někdy trochu víc bolí,“ zhodnotil svůj aktuální fyzický stav herec.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cnn.iprima, zeny.iprima, idnes, stream, cnn.iprima).