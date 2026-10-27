Nejlepší přírodní zázrak proti rýmě a nachlazení: Stačí promnout jediný list a okamžitě se vám uleví. Jak pěstovat rýmovník na podzim? Zázračná léčivka pročistí vzduch a uleví od ucpaného nosu
S příchodem chladných podzimních dnů a sychravého počasí začíná v našich domácnostech neoblíbená sezóna kapesníků, kašle a neustálého popotahování. Než však při prvním škrábání v krku poběžíte do lékárny pro chemické kapky do nosu, vyplatí se povolat do zbraně neobyčejně vitální pokojovku. Reč je o léčivé bylince Plectranthus amboinicus, které nikdo v Česku neřekne jinak než rýmovník, kubánské oregano či mexická máta. Tato aromatická pokojová krasavice z čeledi hluchavkovitých provoní celý byt příjemnou vůní mentolu, kafru i meduňky a přinese vám obrovskou úlevu. Její pěstování přitom zvládne i naprostý pěstitelský laik.
Ideální stanoviště a zálivka: Proč rýmovníku škodí přemokření i studený průvan
Rýmovník miluje světlé a příjemně vyhřáté prostory, ale bez problémů si zvykne i na lehký polostín. Nejlépe se mu bude dařit na okenním parapetu orientovaném na východ či západ, kde si užije 4 až 6 hodin jemného ranního či odpoledního svitu. Přímý polední úpal by mohl jeho dužnaté a hustě chlupaté listy ošklivě spálit. Velký pozor dejte na studený průvan při podzimním větrání – chladné poryvy vzduchu způsobené otvíráním oken totiž vedou ke stravování pletiv a černání listů.
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho.
Foto: Pixabay
Při péči o kořenový systém myslete na to, že rýmovník funguje prakticky jako sukulent:
- Lehký a propustný substrát: Sáhněte po speciální směsi pro kaktusy a sukulenty, případně běžnou zeminu promíchejte s perlitem nebo jemným křemičitým pískem.
- Květináč s odtokem: Na dno květináče vložte pořádnou vrstvu keramzitu, aby přebytečná voda volně odtékala do misky.
- Mírná zálivka: Konvičku berte do ruky teprve ve chvíli, kdy je vrchní vrstva zeminy úplně suchá. Se zpomalením růstu během podzimu a zimy zálivku stáhněte na minimum, protože stání ve vodě nekompromisně spouští kořenovou hnilobu.
Teplota, vlhkost a zázračná síla etérických olejů
V interiéru rýmovníku nejvíce vyhovují běžné pokojové teploty mezi 15 až 24 °C. V zimních měsících si poradí i se suchým vzduchem z radiátorů, ačkoliv mu občasné jemné orosení listů rozprašovačem znatelně zvedne náladu.
A v čem tkví jeho obrovské kouzlo právě během sychravého podzimu? Listy rýmovníku překypují silnými éterickými oleji s výraznými antimikrobiálními a protizánětlivými účinky.
- Při ucpání nosu stačí lístek promnout mezi prsty a zhluboka inhalovat uvolněné silice.
- Uvolňující výpary přirozeně čistí vzduch od mikroorganismů v celé místnosti.
- Z čerstvých listů si můžete snadno připravit lahodný čaj nebo léčivý domácí sirup proti kašli, který výborně chutná i dětem.
Náš tip na závěr: Rýmovník se neuvěřitelně snadno množí. Stačí odstřihnout přibližně deseticentimetrový výhonek, odtrhnout spodní listy a dát ho do sklenice s čistou vodou. Během jediného týdne pustí husté kořínky a vy získáte skvělý živý dárek pro své blízké.
Zdroje info: Autorka, https://www.thespruce.com/grow-cuban-oregano-1402801, https://www.plants.com/care-guide-cuban-oregano, https://chalupari-zahradkari.cz/pokojove-rostliny/jak-pestovat-rymovnik/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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