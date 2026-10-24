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Borová šiška na parapetu předpoví déšť s téměř 100% přesností. Stačí se podívat, co dělají šupiny

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Zkuste pro jednou zapomenout na předpovědi počasí v televizi a místo tohoto si položte na parapet obyčejnou borovou šišku. Tápat vás určitě nenechá.
Borová šiška na parapetu předpoví déšť s téměř 100% přesností. Stačí se podívat, co dělají šupiny

Borová šiška na parapetu předpoví déšť s téměř 100% přesností. Stačí se podívat, co dělají šupiny

Zdroj: Pohled 111 / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 21:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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