Borová šiška na parapetu předpoví déšť s téměř 100% přesností. Stačí se podívat, co dělají šupiny

Šišky jsou v přírodě více než jen dekorativním prvkem, reagují také na změny vlhkosti vzduchu. Když se vzduch zvlhčí, například před deštěm,
šišky pevně uzavřou své šupiny, aby ochránily svá semena před promočením. Naopak za sucha se šupiny otevírají, což usnadňuje šíření semen. A právě díky tomu vám mohou pomoci s předpovědí počasí. Využití borových šišek jako předpovědí
Využití síly šišek jako předpovědí počasí je velmi jednoduché. Stačí během sucha sebrat šišku, umístit ji do interiéru a pozorovat její chování.
Pokud se šupiny začnou zavírat, znamená to zvýšení vlhkosti, což je často známkou blížícího se deště. Pokud naopak zůstane šiška otevřená, naznačuje to, že nás čeká suché počasí. Spolehlivost předpovědi borových šišek
Může to znít překvapivě, ale tato prastará technika se může pochlubit působivou přesností, která se často blíží 100 %. Ačkoli nemusí poskytovat podrobné zprávy o počasí, rozhodně vás může upozornit na změny vlhkosti a možné srážky ve vašem nejbližším okolí.
Další rostliny, které předpovídají počasí
Jehličnaté stromy, včetně
smrků, jedlí a modřínů, umí předpovídat déšť. Když se blíží, mají tendenci sklápět své větve směrem dolů. Toto chování je přirozenou adaptací, která minimalizuje ztráty vody a chrání jejich jehličí před poškozením během silného deště. Zdroj fotografie: Pixabay Předpověď počasí mnohdy připomíná spíše věštění z křišťálové koule než správně aplikovanou vědu se všemi jejími vymoženostmi
I kapradiny mohou být překvapivě přesnými předpovídači počasí. Když je vzduch před deštěm plný vlhkosti, kapradiny plně rozvinou své listy. Naopak za sucha nebo když se déšť neočekává, mají tendenci pevně svinout své listy.
Sukulenty (Aloe vera a Echeverie)
Sukulenty jsou proslulé svou schopností zadržovat vodu a také ony mají jedinečný způsob, jak předpovídat déšť. Před deštěm se u nich často
projevuje jev známý jako „gutace“. To znamená, že z konečků listů vylučují kapky vody, téměř jako by se potily. Pozorování tohoto jevu může být znamením, že se blíží déšť. Nejjednodušší bývá na pěstování obyčejná tlustice. Zdroj fotografie: Pixabay Zkuste se jednou na radu ohledně počasí zeptat šišky Horniny a minerály to také umí
Kromě rostlin mohou i horniny a minerály napovědět o nadcházejících změnách počasí. Někteří lidé se například domnívají, že náhlé zvlhnutí některých druhů hornin může signalizovat blížící se déšť nebo změnu počasí.
I když nám tedy moderní meteorologie poskytují velmi přesné a podrobné předpovědi počasí, starobylé umění využití borových šišek a pozorování konkrétních rostlin předpovídajících počasí je také poměrně spolehlivou metodou. Určitě se proto nevyplatí na tyto pomocníky zapomínat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři