Seniorům po celém Česku chodí falešné e-maily. Kdo jim uvěří, přijde zhruba o 744 000 korun

Podvodníci byli, jsou a budou. Mezi jejich nejčastější oběti patří důvěřiví senioři, kteří pak kvůli tomu přijdou o veškeré těžce našetřené úspory.
Na podobné podvody jsme vás již na webu i60 upozorňovali. Falešní zaměstnanci ze sociálky důchodce například vyzývali k osobní schůzce ohledně lepšího výpočtu blížícího se důchodu a lákali z nich citlivé informace.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) patří mezi instituce, kterými se šmejdi zaštitují velmi často. Podvodné SMS zprávy či e-maily se tváří jako oficiální zprávy ČSSZ, které slibují vrácení přeplatku, doplatek důchodu nebo jiné peníze, na které má mít příjemce nárok. Skutečnost je však zcela odlišná. Tímto způsobem se podvodníci ze svých obětí jen snaží vylákat osobní a bankovní údaje, nebo získat přístup k jejich internetovému bankovnictví.
FOTO: Česká správa sociálního zabezpečení
ČSSZ přitom upozorňuje, že nikdy klienty nevyzývá k přihlášení do internetového bankovnictví ani k provádění bankovních operací kvůli vyplacení důchodu či doplatku a nepožaduje ani přihlašovací údaje. Problém je, že uvedené podvodné zprávy často působí velice důvěryhodně. Mohou například obsahovat logo úřadu nebo odkaz na internetovou stránku, která na první pohled oficiální web připomíná. Pokud se necháte zlákat, může to pro vás mít fatální následky.
Na co dávat opravdu pozor
Oběťmi těchto podvodů jsou podle policie v 80 procentech případů ženy. Podvodníci k úspěšnému dokončení svých nekalých praktik často využívají jejich strach, emoce a v neposlední řadě časový tlak. Až 87 procent obětí tvoří ženy, jejichž průměrný rok narození je 1967. Je jim tedy okolo 60 let. Průměrná škoda u telefonních podvodů dosahuje 744 000 korun, což rozhodně není malá částka. Stačí přitom jen své citlivé údaje nikomu po telefonu či elektronicky nesdělovat.
Je také dobré si uvědomit, že varovným signálem často bývá nečekaná zpráva, která slibuje peníze a současně vyzývá k rychlému jednání. Základní pravidlo je jednoduché: na podobnou zprávu nebo telefonát nikdy nereagovat, neklikat na odkaz a nezadávat žádné citlivé údaje. Pokud si nejste jistí, zda jde o podvod, můžete požádat o pomoc někoho z rodiny a společně to ověřit. Pokud byste už citlivé údaje někomu řekli, měli byste neprodleně kontaktovat svou banku nebo policii a řídit se jejími pokyny.