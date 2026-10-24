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Seniorům po celém Česku chodí falešné e-maily. Kdo jim uvěří, přijde zhruba o 744 000 korun

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Podvodníci byli, jsou a budou. Mezi jejich nejčastější oběti patří důvěřiví senioři, kteří pak kvůli tomu přijdou o veškeré těžce našetřené úspory.
Seniorům po celém Česku chodí falešné e-maily. Kdo jim uvěří, přijde zhruba o 744 000 korun

Seniorům po celém Česku chodí falešné e-maily. Kdo jim uvěří, přijde zhruba o 744 000 korun

Zdroj: Škody z kyberpodvodů vzrostly meziročně téměř o pětinu. Útoky šmejdů jsou stále sofistikovanější
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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