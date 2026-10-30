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Hokejisté Třince prohráli v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali

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Hokejisté Třince prohráli v 16. kole extraligy v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali. K úspěchu jim nestačilo ani vedení 2:0 po dvou třetinách a celkově potřetí v ročníku našli přemožitele. Západočeši díky dokonalému obratu oslavili třetí domácí vítězství v řadě.
Hokejisté Třince prohráli v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali

Hokejisté Třince prohráli v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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