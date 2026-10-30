Tatra T3 z Rigy jako moldavský bateriový vůz. Slibuje 400 km, téměř trojnásobek nejlepších bateriových vlaků v Evropě

První trasa už je vybraná. Bateriový vůz má jezdit z hlavního nádraží v Kišiněvě na stanici Revaca u letiště, tedy po úseku dlouhém zhruba 10 kilometrů. Zkušební vlak ho loni 29. listopadu projel za 9 minut. Dnes na regionálních tratích Moldavských drah CFM jezdí dieselové motoráky D1 a právě ty má přestavěná tramvaj nahradit.
Baterie na 400 kilometrů by vydala za sedmnáct elektromobilů
InformBusiness o voze uvádí dvě čísla: nejvyšší rychlost 75 km/h a dojezd až 400 kilometrů na jedno nabití. Kapacitu baterie v kilowatthodinách, typ článků ani nabíjecí výkon ve svých materiálech nezveřejnil. Bez kapacity baterie nemá nikdo zvenčí z čeho slibovaný dojezd ověřit.
Hrubý odhad umožňuje spotřeba pražských tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy uvedl, že jeho vozy v roce 2021 spotřebovaly v průměru 3,31 kWh elektřiny na ujetý kilometr. S takovou spotřebou by moldavský vůz potřeboval na 400 kilometrů baterii o kapacitě zhruba 1 324 kWh.
Škoda Enyaq 85 má využitelnou kapacitu 77 kWh, takže do tramvaje by se musela vejít energie asi sedmnácti velkých elektromobilů. Na železnici vůz jede plynuleji a zastavuje méně často než tramvaj v ulicích, jeho skutečná spotřeba proto může vyjít nižší. O kolik, to bez údajů od výrobce spočítat nejde.
Rekordní jízda bateriového FLIRT Akku: 224 kilometrů
Bateriové vlaky, které v Evropě už vozí cestující, slibují dojezd 80 až 150 kilometrů. Nejkratší dojezd má bateriový RegioPanter od Škoda Group, který na baterie ujede 80 kilometrů. V Česku jezdí s cestujícími od 15. prosince 2024 na lince S8 mezi Veřovicemi a Ostravou. Siemens Mireo Plus B zvládne na jedno nabití až 120 kilometrů. Stadler FLIRT Akku udává běžný dojezd až 150 kilometrů a na baterie jede až 160 km/h, tedy víc než dvakrát rychleji, než má jezdit moldavský vůz.
Proti nejlepšímu z nich slibuje přestavěná T3 téměř trojnásobný dojezd, proti RegioPanteru pětinásobný. FLIRT Akku přitom při rekordní jízdě ujel 224 kilometrů, takže moldavský vůz se hlásí o 176 kilometrů víc, než kolik zvládl evropský rekordman za ideálních podmínek. Takový údaj bez zveřejněné kapacity baterie zůstává jen tvrzením výrobce.
Proč se pro přestavbu hodí právě skříně tramvají T3
Tramvaje T3 vyráběla ČKD Tatra v závodě na pražském Smíchově od 60. do 90. let a vzniklo jich zhruba 14 tisíc. Jezdily po celém bývalém východním bloku, od Prahy přes Rigu po sovětská města, a v řadě z nich slouží dodnes. Vyřazených, ale pořád opravitelných skříní je tolik, že z nich vychází levný základ pro podobné přestavby.
Moldavský vůz stojí na repasované skříni z lotyšské Rigy. Fotky z haly zveřejnil InformBusiness v červenci. Laminátová čela mají stejný tvar jako ukrajinská tramvaj Odyssey T3-KVP, kabinu řidiče má vůz na obou koncích, dveře jen na jedné straně, podélné sedačky a vysokou podlahu. Pojede na původních tatrováckých podvozcích. Požadavky na bezpečnost, komfort a provoz na železnici, které by taková přestavba musela splnit v Česku, moldavský prototyp veřejně nedokládá.
Zásoba starých T3 se bude dál doplňovat. Dopravní podnik hl. m. Prahy měl k 1. lednu 2026 ve vozovém parku 298 modernizovaných tramvají T3R.P a nejstarší z nich chce vyřadit kolem roku 2027, pokud dorazí nové tramvaje Škoda 52T. Vyřazené vozy už Praha do zahraničí prodávala: v roce 2012 jich odjelo 54, hlavně na Ukrajinu a do Ruska.
Ze stanice Revaca je to na letiště ještě 2,5 kilometru po silnici
Kdyby slibovaný dojezd platil, zvládl by bateriový vůz na desetikilometrové trati k letišti 20 cest tam a zpět bez nabíjení. Při 9 minutách na jeden směr to odpovídá zhruba šesti hodinám jízdy. Od odbavovací budovy letiště dělí stanici Revaca podle měření v mapě OpenStreetMap 1,6 kilometru vzdušnou čarou, cestující tedy po vystoupení čeká ještě přesun po silnici.
Moldavská vláda letos v září schválila národní program železniční infrastruktury na roky 2026 až 2030. Na první rok počítá s 300 miliony lei, což při kurzu ČNB z 30. září 2026 (1,222 Kč za lei) dělá zhruba 367 milionů korun. Samotné dráhy CFM skončily první pololetí 2026 podle účetních výsledků v zisku asi 18 milionů lei, tedy přibližně 22 milionů korun.
Šéf InformBusiness Vitalie Ješanu začátkem října slíbil, že první vůz předá drahám 14. října. Zda k předání došlo a jestli přestavěná T3 už vozí cestující, se k 27. říjnu nepodařilo ověřit.