Galaxy S26 Ultra fotí jen na 12 MP a schovává dvojnásobek. Ostřejší ořezy odemkne nenápadná aplikace Samsungu

Nízké výchozí rozlišení si Samsung vybral vědomě. Telefon skládá každou fotografii z informací z několika snímků a cílem je široký dynamický rozsah, málo šumu a přirozené barvy. Potíž přichází až při úpravách. Kdo chce z rodinné fotky vyříznout jeden obličej nebo přiblížit detail fasády, má k dispozici omezené množství obrazových dat a jemné struktury po ořezu ztrácejí ostrost.
Kam sáhnout pro přepínač, který v základním menu fotoaparátu chybí
Klíčem je Camera Assistant, bezplatná aplikace od Samsungu, která patří do rodiny nástrojů Good Lock a stahuje se z Galaxy Store. Samsung ji nabízí už u několika generací telefonů Galaxy a průběžně do ní přidává další volby. U Galaxy S26 Ultra v ní jde hlavně o to, že 24 MP lze nastavit pro běžné focení. Vyšší rozlišení tak není vyhrazené jen profesionálním fotografickým nástrojům.
Začněte v aplikaci Fotoaparát a otevřete její nastavení. Tam najdete položku Camera Assistant. Pokud aplikaci ještě nemáte, telefon vás přesměruje do Galaxy Store, kde si ji stáhnete. Po instalaci v Camera Assistant otevřete sekci Photos, v ní Advanced resolution options a zapněte volbu 24MP. Názvy a umístění položek se podle verze aplikace a systému mohou mírně lišit a v některých verzích se volba 24MP vůbec nemusí objevit.
Aby fotoaparát nastavení nezapomínal, poslouží funkce „Settings to keep“, která si pamatuje některá poslední nastavení. Co přesně si uloží, záleží na verzi softwaru. Ani zapnutý přepínač nezaručuje, že každá fotka vyjde ve 24 MP.
Stačí dvojnásobný zoom a fotka se může tiše vrátit na 12 MP
Samsung na své stránce podpory sám popisuje situace, kdy telefon požadované rozlišení neuloží. Nejvíc omezuje zoom. Režim 24 MP funguje jen v rozsahu 0,6× až 1,9× a pak znovu od 5× do 9,9×. Kdo fotí s přiblížením mezi 2× a 4,9× nebo od 10× výš, může dostat 12 MP a fotoaparát na to výrazně neupozorní. Tiché přepnutí je nejslabší místo celé funkce, protože uživatel, který si 24 MP zapnul kvůli pozdějšímu ořezu, se během focení nedozví, že ho zrovna nedostává.
Rozlišení klesá i při rychlém focení více snímků za sebou, kdy systém přejde na 12 MP, aby zpracování zvládal plynuleji. Některé kombinace sériového snímání, blesku a nočního režimu s 24 MP vůbec nefungují a telefon použije jiné rozlišení nebo jiný způsob zpracování.
Režim se proto nejvíc hodí na krajiny, architekturu, cestovní záběry a portréty za dobrého světla, tedy na snímky, u kterých se ořez nejspíš bude dělat. Na rychlý pohyb, koncerty a noční scény je vhodnější nechat rozhodnutí na automatice fotoaparátu nebo zvolit jiný režim.
Mezi 12 a 50 MP: co nabízí střední cesta Samsungu
Své zpracování obrazu Samsung zastřešuje označením ProVisual Engine. Obecné principy jsou známé, přesný postup, který telefon používá právě v režimu 24 MP u tohoto modelu, ale výrobce podrobně nepopisuje.
Základem je vícesnímkové zpracování. Telefon spojí informace z několika expozic a výsledná fotografie má lepší dynamický rozsah, méně šumu a zachované detaily. Do toho vstupuje umělá inteligence, na které režim 24 MP stojí. Vyšší výstupní rozlišení pak dává pro ořez víc obrazových dat než běžná fotka.
Telefon umí fotit i v plném rozlišení 50 MP. Snímek ve 24 MP oproti tomu zabere menší soubor a díky pokročilému zpracování si může udržet dobrý dynamický rozsah. Výsledek ovlivňuje i světlo, pohyb fotografovaného objektu a další nastavení fotoaparátu.
iPhone 16 Pro má 24 MP rovnou, Pixel dává přepínač do nastavení
Proč Samsung režim 24 MP nenastavil jako výchozí, oficiálně nevysvětlil. Nabízí se souvislost s popsanými omezeními. Při výchozích 12 MP se fotoaparát chová stejně ve všech rozsazích zoomu i režimech, potvrzený důvod to ale není.
Apple u iPhonu 16 Pro ukládá 24 MP jako výchozí výstup hlavního fotoaparátu a ve své dokumentaci popisuje zpracování, které kombinuje data ze snímače s výpočetními postupy. Majitel iPhonu kvůli tomu nic neinstaluje. Schovat stejné rozlišení do doplňkové aplikace je u Samsungu zbytečná komplikace, protože o funkci, kterou nevidí v menu fotoaparátu, se mnoho majitelů prémiového telefonu vůbec nedozví.
Google u Pixelu 9 Pro nabízí focení v 50 MP jako volbu přímo v nastavení fotoaparátu, zatímco běžné snímky vznikají ve standardním režimu. Dostupnost této volby závisí na verzi aplikace Fotoaparát a systému.