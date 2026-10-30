Hokejisté Pardubic zvítězili v Karlových Varech 4:2 a uspěli po sérii tří proher

Úvod byl v režii Pardubic. Nejdříve osamocený Stránský trefil jen Frodlovy betony a chvíli poté dokázal domácí gólman zlikvidovat i Laukův nájezd. Ve 14. minutě po skončení svého vyloučení dostal puk na hokejku Tomášek, jehož střelu dokázal Frodl ještě zlikvidovat, ale na následnou dorážku Smejkala byl již krátký. Pro domácí mohlo být i hůře, jelikož hned po následném vhazování nastřelil Kondelík tyč karlovarské branky. Karlovy Vary díky Tomkově střele, která prošla pod rukou Willa, v 19. minutě využily přesilovou hru a srovnali stav.
Na začátku druhé třetiny byl vyloučen Eronen, ale domácí nebezpečnou přesilovku Dynama ustáli. Ani Západočeši nedokázali zužitkovat další z nabídnutých přesilovek. Blízko otočení vývoje zápasu byl v polovině hry Beránek, ale jeho otočku Will zlikvidoval.
Z naší strany je to třetí zápas za sebou, ve kterém hrajeme velice dobře, ale bohužel to nedokážeme proměnit ve výhru. Druhý gól jsme dostali takový nešťastný, kde se to někde odrazilo. Bylo to opravdu vyrovnané utkání, které se nám nepodařilo bohužel dotáhnout do vítězného konce.Miloslav Hořava mladší — trenér BYD Energie Karlovy Vary
Ve druhé dvacetiminutovce hra z obou stran přiostřila. Souboj dvou mužstev z popředí tabulky okořenili bitkou ve 40. minutě Mandát a Lukošik, za kterou od rozhodčích oba obdrželi pětiminutový trest. Zajímavostí v této části hry byla i úspěšná domácí trenérská výzva proti uložení trestu za zdržování hry při vyhození kotouče mimo ledovou plochu.
V 50. minutě vrátil vedení Východočechům Stránský, který šikovně tečoval nahození Tourignyho. O tři minuty později při vyloučení Redlicha přesnou střelou pod horní tyč navýšil vedení hostů Tomášek. Domácí ještě dokázali při další přesilové hře v 55. minutě díky Beránkovi vstřelit kontaktní gól. Jejich naděje na srovnání skóre zápasu uťal 55 sekund před koncem Smejkal střelou do prázdné branky při power play domácích.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 19. P. Tomek (Egle, N. Jones), 55. O. Beránek (Jones) - 14. Smejkal (Tomášek, M. Stránský), 50. M. Stránský (M. Tourigny, Smejkal), 53. Tomášek (Smejkal), 60. Tomášek. Rozhodčí: Úlehla, Jaroš - Gerát, Hnát. Vyloučení: 3:5, navíc Mandát - Lukošik 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 4786.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.
Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, Mikliš - Kelemen, Kondelík, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Mandát, T. Nosek, Poulíček - M. Kaut, Sobotka, Lauko. Trenér: Pešán.