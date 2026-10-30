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Hokejisté Pardubic zvítězili v Karlových Varech 4:2 a uspěli po sérii tří proher

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Hokejisté Pardubic vyhráli v 16. kole hokejové extraligy v Karlových Varech 4:2 a zabrali po sérii tří porážek. Úřadující mistr se tak na druhém místě přiblížil vedoucímu Třinci na rozdíl šesti bodů. Energie potřetí za sebou nebodovala.
Hokejisté Pardubic zvítězili v Karlových Varech 4:2 a uspěli po sérii tří proher

Hokejisté Pardubic zvítězili v Karlových Varech 4:2 a uspěli po sérii tří proher

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 20:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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