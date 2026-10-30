Android Auto vám za jízdy omezí klávesnici. Čtyři nastavení v Mapách Google je proto lepší udělat před rozjezdem

Pro nic z toho nemusíte odemykat vývojářský režim ani instalovat doplňky. Uložená místa, rychlé volby, hledání zastávek, vrstva dopravní situace i hlasové ovládání jsou v Android Auto k dispozici už roky. Řidiči je přehlížejí hlavně proto, že po připojení telefonu vidí jen navigaci a pár základních tlačítek. Zbytek je schovaný v Mapách Google. Jejich rozhraní se navíc liší podle verze aplikace, typu telefonu a konkrétního auta, takže menu u vás nemusí vypadat přesně tak, jak ho popisujeme.
Co udělat v telefonu, než se auto pohne z místa
Nejdřív si v Mapách Google uložte adresy, kam jezdíte často. Stačí místo vyhledat, otevřít jeho detail a zvolit uložení. V autě je pak najdete v seznamu uložených míst a nemusíte je při každé jízdě hledat znovu. Hned potom zadejte adresu domova a práce. Volby Domov a Práce spustí navigaci jedním klepnutím, což u každodenního dojíždění ušetří nejvíc práce.
Třetím krokem je kontrola vrstvy dopravní situace, která obarví silnice podle hustoty provozu. Nehledejte ji v nastavení Android Auto, v některých verzích aplikace se ovládá přímo na mapě. Na konec si nechte cíl cesty. Pokud ho potřebujete vypsat ručně, udělejte to ještě před rozjezdem, protože Android Auto za jízdy používání klávesnice omezuje, aby řidiče nerozptylovala. Jak přísné to omezení je, závisí na rozhraní a voze.
Zastávku, kterou jste předem neplánovali, už během cesty přidáte hlasem nebo přes nabídku míst podél trasy. Pokud to vaše verze Map Google umožňuje, aplikace zastávku zařadí do navigace a přepočítá trasu i odhadovaný čas příjezdu.
Proč objížďka z mapy nemusí zůstat rychlá až do cíle
Mapy Google odhadují provoz z anonymizovaných údajů o poloze a rychlosti telefonů, které se po silnicích pohybují. Podle toho barví mapu a nabízejí alternativní trasy. Když se na původní cestě začne tvořit kolona, navržená objížďka může být rychlejší.
Na slovo „může“ je třeba dát pozor. Kolik minut objížďka ušetří, nejde dopředu říct, protože to závisí na tom, jak se provoz dál vyvine a jaké jiné cesty v okolí vůbec existují. Trasa, která při prvním zobrazení vypadá prázdná, se mezitím může zaplnit auty dalších řidičů. Slib „z kolony rychleji než ostatní“ proto nestojí na žádném změřeném čísle. Opírá se jen o to, že připravený řidič má informace o provozu na displeji dřív a nemusí je teprve dohledávat.
Objížďky za jízdy sami hledat nemusíte, nabídku vám v případě kolony předloží aplikace. Pozornost má patřit silnici a dopravnímu značení a případnou změnu trasy je potřeba provést bezpečně.
Šest funkcí, které po připojení telefonu na displeji neuvidíte
Uložená místa a volby Domov a Práce už znáte z přípravy. Třetí užitečnou věcí jsou kategorie míst. Během navigace můžete hledat čerpací stanice, restaurace nebo kavárny přímo podél trasy, takže nemusíte sjíždět z cesty a hledat zastávku naslepo.
Barevné zobrazení hustoty provozu patří k funkcím, jejichž přepínač se mezi verzemi aplikace a prostředími Android Auto stěhuje nejčastěji. Hlášení dopravních incidentů umožňuje v podporovaných verzích nahlásit nebo potvrdit nehodu či nebezpečí na silnici. Nabídka typů hlášení se liší podle regionu. Šestou možností je hlasové ovládání, které nahradí ruční zadávání cíle. Kde je dostupné Gemini, zvládne i volnější požadavek, třeba najít restauraci poblíž cíle.
Waze staví právě na hlášeních od komunity, řidiči v něm upozorňují na nehody, nebezpečí i policejní kontroly. Oblíbená místa a alternativní trasy umí také, možnosti přidávání zastávek se mění s verzí aplikace. Apple Maps v CarPlay mají podobný základ: dopravní informace, oblíbená místa, hledání zastávek a hlášení vybraných událostí. Mapy Google proti nim těží z propojení s Google účtem, Apple Maps zase z napojení na funkce systému iOS v iPhonu.
Česky mluvící Gemini má v Android Auto několik slabých míst
Google asistenta Gemini do Android Auto zavádí postupně. Jeho hlavní výhodou je, že se s ním dá mluvit běžným jazykem a není nutné se učit přesně formulované příkazy. Co přesně umí, ovšem záleží na zařízení, regionu, jazyku a verzi softwaru.
Pro českého řidiče je to nejméně jistá část celé výbavy. Podpora češtiny v aplikaci Gemini v telefonu automaticky neznamená stejnou podporu v autě. Omezení se mohou týkat hlasové aktivace, některých akcí i toho, zda je asistent v daném regionu vůbec k dispozici. Které české příkazy v autě projdou, se z dostupných informací vyčíst nedá. Nezbývá než si to před cestou vyzkoušet na vlastním telefonu, a když něco nefunguje, nastavit trasu a zastávky ručně v Mapách Google.
K samotnému Android Auto potřebujete kompatibilní telefon i automobil, přičemž požadavky se liší podle verze systému a způsobu připojení. Auto bez podpory lze dovybavit kompatibilním autorádiem. Seznam podporovaných vozidel zveřejňuje Google na oficiálních stránkách Android Auto.