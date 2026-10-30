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Android Auto vám za jízdy omezí klávesnici. Čtyři nastavení v Mapách Google je proto lepší udělat před rozjezdem

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Mapy Google v Android Auto umějí mnohem víc, než ukáže první obrazovka po připojení telefonu. Kdo si je připraví v klidu na parkovišti, klepe během cesty po displeji méně a na tvořící se kolonu reaguje pohotověji.
Android Auto vám za jízdy omezí klávesnici. Čtyři nastavení v Mapách Google je proto lepší udělat před rozjezdem

Android Auto vám za jízdy omezí klávesnici. Čtyři nastavení v Mapách Google je proto lepší udělat před rozjezdem

Zdroj: Foto: Tyuvc - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 20:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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