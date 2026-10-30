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Kaluž pod autem může zabít kočku i psa. Nemrznoucí kapalina jim chutná sladce

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Dennívýzva
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Pod zaparkovaným autem se leskne malá kaluž. Vy kolem ní projdete bez povšimnutí. Pes nebo kočka v ní ale může vidět lákavý nápoj. Kapalina totiž chutná sladce. Jenže ta sladká chuť skrývá jed, který může zvíře zabít.
Obézní pes

Obézní pes

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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