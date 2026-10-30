Kaluž pod autem může zabít kočku i psa. Nemrznoucí kapalina jim chutná sladce

Pod zaparkovaným autem se leskne malá kaluž. Vy kolem ní projdete bez povšimnutí. Pes nebo kočka v ní ale může vidět lákavý nápoj. Kapalina totiž chutná sladce. Jenže ta sladká chuť skrývá jed, který může zvíře zabít.
Před zimou lidé v autech doplňují nebo vyměňují chladicí kapalinu, které se běžně říká fridex. Starší auta ji navíc často ztrácejí špatným těsněním. Zbytky pak zůstávají v kalužích na dvorech i na parkovištích.
Proč je to pro zvířata tak nebezpečné?
Většina nemrznoucích kapalin obsahuje etylenglykol. Je sladký a skoro bez zápachu. Když ho zvířata najdou rozlitý v garáži nebo na příjezdové cestě, často ho pijí dobrovolně.
Stačí ho přitom opravdu málo. Podle veterináře Jana Minárika z jablonecké kliniky Nisa je smrtelná dávka u kočky jeden mililitr na kilogram váhy. U psa je to 4,5 mililitru na kilo. Čtyřkilová kočka tedy potřebuje asi čtyři mililitry, což je necelá čajová lžička. Malému psovi o váze tři kila stačí zhruba jedna lžíce.
Kočka se navíc může otrávit i tak, že kaluží jen projde a pak si olíže tlapky.
Jak otrava probíhá?
První příznaky se objeví někdy už do půl hodiny. Zvíře vypadá jako opilé. Vrávorá, zvrací, hodně pije a často močí. Pak se může na pár hodin zdánlivě zlepšit a majitel si oddechne. Jenže mezitím se v ledvinách tvoří krystaly. Za jeden až tři dny ledviny selžou. Zvíře je pak zesláblé, močí jen málo a zvrací. Hrozí záchvaty, kóma i smrt.
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Nemusí se to ale ozvat hned. Podle zmíněného českého veterináře se příznaky někdy ukážou až po třech dnech.
Kolik času máte?
Protijed existuje, ale funguje jen krátce. Kočka ho musí dostat do tří hodin po vypití, pes do osmi. Později už ledviny ochránit nejde.
Tip: Otrava etanolem u psů: příznaky, příčiny a léčba
Proto nečekejte, až se zvíře začne chovat divně. Když máte podezření, že kapalinu olizovalo, volejte hned veterináře. Řekněte mu přesně, co se stalo. Podle amerického střediska Pet Poison Helpline se zvířata po včasné léčbě většinou dobře zotaví. Pokud se léčba zpozdí, otrava obvykle končí smrtí.
Jak tomu předejít?
Kanystry s kapalinou mějte vždy zavřené a mimo dosah. Když něco rozlijete, hned to zasypte a ukliďte. Čas od času se podívejte, jestli vám auto pod motorem nekape. Na procházce hlídejte, z čeho pes pije, a od kaluží na parkovištích ho raději odveďte.
Existují i kapaliny na bázi propylenglykolu, které jsou pro zvířata méně jedovaté. Kdo má doma psa nebo kočku, může se při nákupu zeptat. Úplně bezpečné ale nejsou, takže opatrnost platí i s nimi.
Zdroje info: Autor, https://www.petpoisonhelpline.com/pet-owner-blog/antifreeze-poisoning/, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-psum-hrozi-v-zime-otravy-ze-spinaveho-snehu-i-fridexu-vytekleho-z-aut-40024184
Náhledové foto: Pixabay
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