Pět chyb při sázení zimního česneku, kvůli kterým až 37 % zahrádkářů na jaře vytáhne ze země jen drobné a měkké stroužky

Správná příprava půdy a zajištění dostatečného množství světla jsou zásadními kroky k zajištění úspěšné úrody česneku. Je však třeba se věnovat ti některým dalším faktorům – jinak se z úspěšné úrody během příštího roku těšit nebudete.
Výběr správného místa
Prvním krokem při přípravě na pěstování zimního česneku je výběr správného místa. Při to byste se měli držet několika důležitých kroků.
Střídání plodin: Je důležité nesázet česnek rok co rok na stejné místo, aby se zabránilo vyčerpání půdy a hromadění chorob. Sluneční světlo: Česneku se daří na plném slunečním světle. Vyberte místo, kde je přímý sluneční svit přítomný nejméně šest až osm hodin denně. Dostatečné sluneční světlo je pro vývoj česnekových cibulí nezbytné. Odvodnění: Dbejte na to, aby vybrané místo mělo dobrou drenáž, aby nedocházelo k přemokření, které může vést k hnilobě česnekových cibulí. Česnek dává přednost dobře propustné půdě. Předchozí plodiny aneb kam sázet česnek
Vezměte v úvahu plodiny, které se ve stejné oblasti pěstovaly dříve. Mezi nejlepší předchůdce
česneku patří sladká paprika a zelí. Česnek můžete vysadit také po rajčatech, okurkách, cuketách nebo lilku. Zdroj fotografie: Freepik Aby napřesrok vaše česnekové záhony opravdu dobře prosperovaly, pak jim právě teď věnujte tu správnou přípravu Příprava a ošetření půdy
Před výsadbou česneku je vhodné provést test půdy, abyste zjistili její pH a obsah živin. Česnek dává přednost mírně kyselé až neutrální půdě s pH v rozmezí 6,0 až 7,0. A abyste zabránili rozvoji patogenů v půdě, ošetřete ji vhodnými přípravky.
Velmi dobrou volbou je síran měďnatý. Rozpusťte 40 g síranu měďnatého v 10 litrech vody a vytvořte roztok, který lze aplikovat na 10 m2 půdy. Toto ošetření pomáhá eliminovat mnohé škodlivé mikroorganismy.
A pamatujte také na to, že česnek je plodina náročná na živiny, proto je důležité obohatit půdu a dodat jí vše potřebné. Připravte si směs
25 gramů draselné soli, 30 gramů superfosfátu a 5 kilogramů dobře uleželého kompostu nebo hnoje. Tato směs by měla být aplikována na jeden metr čtvereční (podle potřeby tedy množství hnojiva navyšte). Zdroj fotografie: Pixabay Česnek toho ke své spokojenosti mnoho nepotřebuje, přesto se mu však vyplatí věnovat pozornost Výsadba zimního česneku
Po přípravě půdy je čas zasadit zimní česnek. Zde je návod, jak na to:
Vybírejte zdravé cibule česneku k výsadbě. Rozlomte je na jednotlivé stroužky a dbejte na to, aby každý stroužek měl neporušenou slupku. Stroužky česneku sázejte špičkou nahoru. Ideální hloubka výsadby je asi 5 cm. Stroužky česneku sázejte v řádcích přibližně 15 cm od sebe. Mezi řádky ponechte přibližně 30 cm. Nakonec naneste na záhon vrstvu organického mulče, například slámy nebo nasekaného listí, abyste česnek přes zimu ochránili a pomohli regulovat teplotu půdy.
A
na jaře pak nezapomeňte na správné hnojení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři