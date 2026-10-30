Lucy Lawless se proslavila jako Xena. Dnes má blond vlasy, nosí brýle a nabídky z Hollywoodu odmítá

Lucy Lawless v roce 2010, FOTO: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Lucy Lawless v roce 2010, FOTO: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Lucy Lawless v roce 2010, FOTO: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Lucy Lawless v roce 2010, FOTO: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Lucy Lawless v roce 2010, FOTO: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Lucy Lawless v roce 2010, FOTO: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Herečka Lucy Lawless se od dob natáčení slavné princezny Xeny výrazně změnila a své tehdejší dlouhé tmavé vlasy dávno nenosí. Dnes osmapadesátiletá rodačka z Nového Zélandu se stáhla z hollywoodského prostředí a věnuje se především režii. Po boku jí už skoro třicet let stojí manžel Rob Tapert, který úspěšný televizní hit v devadesátých letech produkoval. Návrat k přirozené barvě a konec modřin
Role bojovnice ve fiktivním starověkém Řecku přinesla herečce v roce 1995 celosvětovou slávu. K postavě
neodmyslitelně patřily dlouhé černé vlasy. Ve skutečnosti má herečka přirozeně popelavé blond vlasy a kvůli natáčení si je musela nechat obarvit. Dnes nosí kratší světlý účes doplněný o výrazné dioptrické brýle. Xeny
Do seriálu se původně dostala náhodou. Hlavní roli měla hrát Vanessa Angel, ta ale onemocněla a nemohla tehdy odletět na Nový Zéland. Tvůrci proto oslovili místní herečku, která se do té doby objevila jen v několika menších úlohách. Fyzicky náročné natáčení jí dalo v prvních letech velmi zabrat.
„Byla jsem naprosto beznadějná a asi dva roky jsem byla samá modřina. Pak se prostě musíte zlepšit, protože není úniku,“ popsala začátky v seriálu. Pracovní tempo bylo tehdy obrovské, první sezóna měla dvacet čtyři epizod. „Točili jsme devět měsíců v roce na obrovsky fyzicky náročné úrovni. Znamenalo to čtrnáct hodin denně,“ dodala ke zkušenostem z placu. Producent a herečka tvoří pár od konce 90. let
Seriál jí přinesl celosvětovou popularitu a také osudové setkání. Na natáčení se seznámila s výkonným producentem Robem Tapertem. Svatbu měli v březnu 1998 v kalifornské Santa Monice a letos oslavili osmadvacáté výročí. Z pracovního hlediska se naučili své role oddělovat. Doma se o fungování televizního průmyslu podle jejích slov příliš nebaví, přestože byl manžel na place jejím nadřízeným.
Pár vychoval dva syny, Julia a Judaha, kteří se narodili na přelomu tisíciletí. Z prvního manželství s Garthem Lawlessem má herečka ještě dceru Daisy z roku 1988. Všechny tři děti si vybraly život mimo zájem médií a matka jejich fotografie na sociálních sítích nezveřejňuje.
Nový Zéland dostal přednost před Hollywoodem
Rodina se rozhodla usadit na Novém Zélandu v bohaté pobřežní čtvrti Mission Bay v Aucklandu. Své tamní nemovitosti v hodnotě desítek milionů dolarů herečka postupně přeměnila na rozsáhlou ekologickou zahradu. Dům v Los Angeles manželé prodali v roce 2008.
„Vlastně mají radši Nový Zéland, jsou tam mnohem blíž zemi a přírodě. Můžeme tam chodit denně na pláž. V Los Angeles takovou svobodu nemají,“ vysvětlila v roce 2006 důvody, proč její děti preferovaly život mimo centrum amerického filmového průmyslu. Režie a nová práce za kamerou
Po skončení natáčení Xeny v roce 2001 se objevila v mnoha dalších seriálech jako Spartakus, Ash vs Evil Dead a naposledy hrála v kriminálce Vražda je můj život. Působila také ve filmu Pike River. V posledních letech se ale zaměřuje spíše na režii a produkci.
Režírovala epizody pro detektivní seriál Blue Murder Motel. Dnes už odmítá lákavé herecké nabídky ze Spojených států, aby se mohla věnovat tvorbě za kamerou a zůstala blízko domova.
„Teď chci dělat jen věci, kterým stoprocentně věřím. Nutí mě to posouvat se dál,“ shrnula svůj současný přístup k práci. Zájem o soudní procesy a ekologii
Ve volném čase se zajímá o skutečné kriminální případy a ráda navštěvuje soudní přelíčení s vrahy. Zúčastnila se dokonce slyšení o kaucích finančníka Jeffreyho Epsteina. Podle svých slov ji fascinuje sledovat lidi v nejvypjatějších momentech jejich života a pozorovat, jak dokážou bez emocí lhát. Získané poznatky uplatňuje při tvorbě kriminálních seriálů.
Kromě toho se aktivně angažuje v ochraně životního prostředí. V roce 2012 se zúčastnila protestu proti těžbě ropy a na Novém Zélandu vnikla na těžební loď, za což byla zatčena. Ke svému činu se tehdy u soudu přiznala. Ochraně planety se věnuje dlouhodobě.
„Nový Zéland se musí začít živit sám. Musíme přestat prodávat sušené mléko a hovězí do zahraničí a začít krmit vlastní lidi,“ prohlásila v nedávném rozhovoru v souvislosti s klimatickými změnami. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, hellomagazine, realestate.com.au).