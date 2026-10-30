Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lucy Lawless se proslavila jako Xena. Dnes má blond vlasy, nosí brýle a nabídky z Hollywoodu odmítá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka Lucy Lawless se od natáčení seriálu Xena výrazně změnila. Vyměnila barvu vlasů a žije na Novém Zélandu, kde s manželem vybudovala velkou zahradu.
Lucy Lawless v roce 2010

Lucy Lawless v roce 2010

Zdroj: FOTO:Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:19

Reklama
Další články z ReadZone
Ulice: Není Klárka tak náhodou jen rozmazlená? Prokopovi dá odpoledne pořádně zabrat
Ulice: Není Klárka tak náhodou jen rozmazlená? Prokopovi dá odpoledne pořádně zabrat
Ulice: Adrianu vyděsí Prokopův návrh ohledně Klárky. Má za to, že postupuje ve všem správně
Ulice: Adrianu vyděsí Prokopův návrh ohledně Klárky. Má za to, že postupuje ve všem správně

V seriálu Ulice se dál řeší Adriana a Klárka, a to, jak malá dívka přijala, nebo spíše nepřijala informace...

Kam se poděl Michal Jančařík? Po zdravotních komplikacích ochrnul a práce ho podle jeho slov chrání před sebelítostí
Kam se poděl Michal Jančařík? Po zdravotních komplikacích ochrnul a práce ho podle jeho slov chrání před sebelítostí

Bývalý televizní moderátor počasí Michal Jančařík žije navzdory ochrnutí naplno. Úspěšně se prosadil jako...

Ulice: První polibek se neobejde beze svědků. Bude následovat Adélina vzteklá reakce
Ulice: První polibek se neobejde beze svědků. Bude následovat Adélina vzteklá reakce

V seriálu Ulice dojde k prvnímu polibku. Žofka a Matouš se opět sejdou, a konečně se po pár nezdařilých...

Tiffani Thiessen z Beverly Hills 902 10 letos oslavila 52. Dcera Harper nosí odhalené břicho jako ona v devadesátkách
Tiffani Thiessen z Beverly Hills 902 10 letos oslavila 52. Dcera Harper nosí odhalené břicho jako ona v devadesátkách

Americká herečka Tiffani Thiessen letos oslavila dvaapadesáté narozeniny. Její šestnáctiletá dcera Harper...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.