Zelenskyj ukázal na velmoc, která může Putina zastavit. Její obchod s Ruskem přesahuje pět bilionů korun ročně

Vystoupení se konalo 23. října a jeho hlavní část patřila Spojeným státům. Zelenskyj mluvil o zpožděných dodávkách interceptorů a o omezeních systémů Starlink a Starshield. Washington vyzval, aby na Moskvu přitlačil. Čína přišla na řadu až v diskusi s publikem. Peking má podle Zelenského na Putina vliv, protože je pro Rusko „reálným trhem“, a přes tento trh může Kreml přimět, aby s válkou přestal.
Čtyři dny před projevem padl ve Washingtonu nápad, který Kyjev vyděsil
Ukrajinský prezident reagoval na čerstvý vývoj. Donald Trump 19. října řekl, že by byl ochoten sejít se se Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem ve třech. Hovořil hlavně o jaderném odzbrojení. V ukrajinském vedení přesto vyvolala poplach už samotná představa tří velmocí u jednoho stolu bez zástupce Kyjeva. Peking se ozval 21. října. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning zopakovala, že Čína mírové rozhovory obecně podporuje, o údajném summitu však nemá informace.
Zelenskyj na to odpověděl dvojím krokem. Oznámil, že se na první polovinu listopadu připravují technická trojstranná jednání Ukrajiny, USA a Ruska. Jde o formát, ve kterém Kyjev u stolu sedí. Čínu zmínil jako zemi, která drží na Moskvu ekonomickou páku.
Kolik zboží proteče mezi Moskvou a Pekingem za pouhé čtyři měsíce
Podle čínského ministerstva obchodu si obě země od ledna do dubna 2026 vyměnily zboží za zhruba 2,1 bilionu korun. Celoroční objem přitom už třetí rok po sobě převyšuje hranici pěti bilionů. Rusko posílá do Číny ropu, plyn a suroviny a zpátky dostává elektroniku, strojírenské komponenty a spotřební zboží. Čína tedy Rusku zajišťuje odbyt pro energie a zároveň ho zásobuje technikou. Zelenského řeč o trhu proto odpovídá číslům.
Severoatlantická aliance je ve svém hodnocení ostřejší. Na svých stránkách označuje Čínu za rozhodujícího pomocníka ruské války. Kromě objemu obchodu jí vyčítá dodávky materiálů dvojího užití, které udržují ruský zbrojní průmysl v chodu.
Evropská unie tlačí na Moskvu sankcemi. V červenci 2026 Rada EU schválila už 21. balík, který míří na energetiku, finanční služby a kryptoměny. Sankce Rusku omezují přístup k evropskému zboží a penězům. Čína je dodavatel, a dodávky může přiškrtit jen ten, kdo je posílá.
Komu ve skutečnosti mířil vzkaz o přátelích Ruska
Věta zazněla v týdnu, kdy se vztahy Kyjeva a Washingtonu viditelně zhoršily. Ve stejný den jako Trumpův výrok o summitu, tedy 19. října, Zelenskyj podle agentury Reuters označil některá americká rozhodnutí za „těžko vysvětlitelná mezi přáteli“. Měl na mysli mimo jiné zpožděné dodávky a omezené sdílení zpravodajských informací. Hned druhý den odletěl do Osla, aby vztahy s americkou stranou urovnal.
Vzkaz o přátelích proto platí pro každého partnera, který by přistoupil na model, v němž o Ukrajině rozhodnou velmoci a Kyjev se přizpůsobí. Ukrajina předem odmítá, aby se o jejím území nebo bezpečnostních zárukách jednalo v trojici Washington, Peking a Moskva. Ostří věty tak míří i na Spojené státy.
Stejnou podmínku hájí Česko. Ministr zahraničí na Radě EU pro zahraniční věci opakovaně prohlásil, že „o míru na Ukrajině se nesmí jednat bez Ukrajiny“. Česká diplomacie zároveň označuje Čínu za „rostoucí výzvu pro euroatlantickou bezpečnost“ a její podporu ruské válečné mašinérie za vědomou volbu. V rámci české muniční iniciativy dostala Ukrajina téměř 1,6 milionu kusů velkorážové munice.
Co čínský ministr řekl v Mnichově o roli Pekingu ve válce
Na únorové Mnichovské bezpečnostní konferenci čínský ministr zahraničí Wang I zopakoval, že Čína „není stranou konfliktu“. Rozhovory podle něj podporovat může, rozhodovat o jejich výsledku ale nebude. Říjnové vyjádření mluvčí Mao Ning k Trumpovu summitu drží stejnou linii.
Z oficiálních čínských vyjádření nelze vyčíst ochotu obchodní páku použít. Zelenského výrok je tak hlavně veřejný pokus vtáhnout do tlaku na Moskvu velmoc, která s Ruskem obchoduje ve velkém. Zároveň jím připomněl, že Kyjev nepřijme dohodu sjednanou bez něj.
Prvním testem budou technická trojstranná jednání Ukrajiny, USA a Ruska, která se podle Zelenského mají uskutečnit v první polovině listopadu.