Motor odjíždí z Olomouce s prázdnou

HC Olomouc - Banes Motor České Budějovice 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
HC Olomouc: Cichoň (Brož) – Freibergs, Stella, Cosgrove, T. Černý (A), Gewiese, Rutar, Ondrušek (C) – Matýs, Berglund, Navrátil – Kos, Štohanzl, Orsava (A) – Tomeček, D. Vitouch, M. Vitouch – Herčík, Macuh, Senyshyn.
Banes Motor České Budějovice: Klouček (40. Mařík) – Štencel (A), McCormack, Nordsäter, Kundrátek (C), Vráblík, Nedorost, Pýcha – Olesen, Hoch, Lantoši – Hejduk, Bell, Zachar – Ordoš, Bulíř (A), Krastenbergs – M. Beránek, Toman, Koláček – Pour.
Branky a nahrávky: 8. Štohanzl (Navrátil, Matýs), 10. Berglund (Stella, Navrátil), 24. Matýs (Herčík, Štohanzl), 33. Orsava (Kos, Freibergs). Rozhodčí: Ondráček, Šindel – Hynek, Maňák. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Průběh zápasu: 4:0.
Průběh utkání:
Na olomouckém zimním stadionu otevřeli gólový účet domácí. Bell nedokázal vyhodit kotouč z obranného pásma, čehož Hanáci okamžitě využili. Na začátku 8. minuty rozjeli kombinaci, na jejímž konci předložil Navrátil kotouč najíždějícímu Martinu Štohanzlovi, který z bezprostřední blízkosti překonal Kloučka. Olomouc navíc o necelé tři minuty později svůj náskok zdvojnásobila. Navrátil našel zpoza branky Stellu, jehož střelu vyrazil Klouček betonem pouze do předbrankového prostoru. Tam se nejrychleji zorientoval Carl Beglund a doklepl kotouč do sítě. Motor se mohl z dvougólové sprchy oklepat zásluhou první formace. Ve 14. minutě hledal Lantoši najíždějícího Hocha, jehož střelu i následnou dorážku však Cichoň dokázal zneškodnit. V 15. minutě se fanoušci dočkali prvního vyloučení, když na trestnou lavici zamířil hostující Štencel. Domácí ale nabídnutou přesilovku nevyužili.
Do druhé třetiny vstoupili Jihočeši aktivně, jejich dobrý start však přerušilo vyloučení Ordoše, který usedl na trestnou lavici na čtyřminutový trest. Olomouc dlouhou početní výhodu využila už po necelé minutě. Ondřej Matýs dostal nabito a jeho rána z první propadla Kloučkovi mezi betony až do branky. Ve 28. minutě usedl na trestnou lavici Rutar a také hosté dostali možnost zahrát si přesilovku. V ní však hráči Motoru pohořeli a domácí se záhy znovu chopili iniciativy. Ve 31. minutě zamířil na trestnou lavici Bulíř a o necelou minutu později ho následoval Štencel. Jenže českobudějovický obránce se na trestné lavici příliš dlouho neohřál. Po přezkoumání zákroku u videa rozhodčí udělili pětiminutový trest s osobním trestem do konce utkání. Štencel tak zamířil předčasně do kabiny a Olomouc dostala další velkou příležitost. Při první šanci v početní výhodě ještě Kloučkovi pomohl jeden z obránců, o pár vteřin později už ale Hanáci udeřili. Kotouč se dostal k Jakubu Orsavovi, jehož pokus z levého kruhu zapadl za Kloučkova záda.
Do závěrečné třetiny vstoupili hráči Motoru se změnou v brankovišti. Kloučka totiž vystřídal Matyáš Mařík. Nového muže v brance chtěli Hanáci prověřit hned v pokračující přesilovce, vyloučení Krastenbergse však Jihočeši dokázali ubránit. Ve 45. minutě přišel nešťastný moment, když Kundrátek místo branky trefil kotoučem před brankou stojícího Koláčka. Ten se po krátké chvíli zvedl z ledové plochy a zamířil na střídačku. A byl to právě Koláček, kdo v 52. minutě posunul kotouč na Nedorosta. Mladý obránce si najel do výhodné pozice a jeho sražený pokus nebezpečně proskákal Cichoňovým brankovištěm. O pár minut později se na druhé straně blýskl Mařík, který zlikvidoval Štohanzlovu střelu z mezikruží. A když ani další olomoucká přesilovka po vyloučení Nördsatera v 54. minutě nepřinesla změnu skóre, skončila závěrečná třetina bez branek a Motor si tak z Olomouce odvezl porážku 0:4.