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Motor odjíždí z Olomouce s prázdnou

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Zápas, na který budou chtít Jihočeši co nejrychleji zapomenout. Tak by se dal stručně shrnout výjezd Českých Budějovic na olomoucký led. Domácí Hanáci Motoru nedovolili ani jednou skórovat a sami mu zasadili čtyři tvrdé údery. Na reparát budou mít Jihočeši příležitost už v neděli.
Motor odjíždí z Olomouce s prázdnou

Motor odjíždí z Olomouce s prázdnou

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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