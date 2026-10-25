Jiří Adamec se změnil k nepoznání. Nové snímky nemocného režiséra ukazují smutnou realitu

Režisér Jiří Adamec už přibližně rok pobývá v sanatoriu Šarlota v Prosečnici na Benešovsku, kde se starají o pacienty s vážnými neurologickými onemocněními. Jeho zdravotní stav se v posledních letech výrazně změnil a návrat k někdejšímu způsobu života mu komplikuje frontotemporální demence. Nové fotografie zveřejněné na sociálních sítích zařízení zachycují režiséra, který je oproti dřívějšku viditelně pohublejší a působí křehčeji. Snímky znovu připomněly závažnost nemoci, s níž se rodina již delší dobu vyrovnává. Samotné fotografie ovšem neumožňují určit, zda v posledních týdnech došlo k dalšímu zdravotnímu zhoršení. Jisté je, že známý televizní tvůrce zůstává odkázán na každodenní pomoc odborného personálu.
Manželka za ním pravidelně dojíždí
Přestože Jiří Adamec a jeho manželka Jana již řadu let nežijí ve společné domácnosti, jejich vzájemný kontakt nepřerušila ani vážná diagnóza. Adamcová za režisérem pravidelně cestuje a snaží se s ním trávit čas, přestože jejich rozhovory už nejsou takové jako dříve. Její manžel bývá často unavený, hodně odpočívá a jeho slovní projev je podle jejího dřívějšího vyjádření omezen na několik slov. Při návštěvách však podle ní stále dokáže projevit radost z její přítomnosti. Péče o nemocného manžela současně představuje značnou časovou i psychickou zátěž, protože vyžaduje časté cestování a přizpůsobování rodinného života jeho potřebám. Právě nepřetržitý odborný dohled byl jedním z hlavních důvodů, proč rodina zvolila pobyt ve specializovaném zařízení.
Nemoc postupně mění chování i schopnost mluvit
Frontotemporální demence patří mezi neurodegenerativní onemocnění, která postihují především čelní a spánkové laloky mozku. Na rozdíl od Alzheimerovy choroby se její první příznaky nemusí projevovat především poruchami paměti, ale často změnami osobnosti, chování nebo řeči. Nemocní mohou postupně ztrácet schopnost vyjadřovat se, porozumět některým slovům nebo přiměřeně reagovat na běžné sociální situace. U části pacientů se objevuje také výrazná apatie, omezení iniciativy a postupná ztráta samostatnosti. Jednotlivé příznaky i rychlost jejich rozvoje se však mohou značně lišit a nelze je automaticky vztahovat na konkrétního nemocného. Současná medicína zatím nedokáže toto onemocnění vyléčit, léčba a odborná péče se proto zaměřují především na zmírňování obtíží a zachování co nejlepší kvality života.
Setkání s Kateřinou Brožovou připomnělo slavné časy
Jednou z osobností, které režiséra během pobytu v sanatoriu navštívily, byla také herečka Kateřina Brožová. S Adamcem ji spojuje především úspěšný televizní seriál Pojišťovna štěstí, v němž ztvárnila jednu z hlavních postav. Při dubnové návštěvě si společně připomínali dřívější spolupráci a natáčení. Herečka následně popsala, že režisér pozorně poslouchal, přestože sám mluvil jen omezeně. Setkání pro ni bylo silným zážitkem také proto, že se s důsledky podobných onemocnění setkala ve vlastní rodině. Právě vzpomínky na společnou práci představovaly jednu z možností, jak s dlouholetým kolegou navázat kontakt i přes jeho zdravotní omezení.
Režisér, jehož seriály sledují další generace
Jiří Adamec se narodil 9. března 1948 a během své kariéry se zařadil mezi nejznámější české televizní režiséry. Vedle Sanitky a Pojišťovny štěstí stál také za seriály Zkoušky z dospělosti, Nováci či Cesty domů. Významnou stopu zanechal rovněž v televizní zábavě, kde režíroval velké přímé přenosy, soutěže krásy a populární pořady. Jeho profesní dráha přitom nebyla bez komplikací, po roce 1989 na čas opustil televizní prostředí a věnoval se podnikání. Později se k režii vrátil a navázal na předchozí úspěchy, zejména díky spolupráci s televizí Nova. Jeho posledním celovečerním hraným filmem se stalo Léto s gentlemanem z roku 2019, na kterém spolupracoval s hercem a scenáristou Jaromírem Hanzlíkem.
Zdroje: extra.cz , iprima.cz , ahaonline.cz