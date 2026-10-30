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Past na zloděje může sklapnout i na majitele chaty

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Majitel chaty byl po zranění zloděje uznán vinným, soud však upustil od potrestání. Co říká pozdější stanovisko Nejvyššího soudu a dnešní pravidla nutné obrany.
Dřevěná rekreační chata se zděným přízemím v zahradě v Opavě

Dřevěná rekreační chata se zděným přízemím v zahradě v Opavě

Zdroj: Opavataxi / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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