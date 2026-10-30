Červená řepa: vykouzlete barevnou podzimní pomazánku!

Červená řepa má jednu velkou výhodu: můžete ji použít do nejrůznějších receptů, které mají potenciál vypadat luxusně, a přitom je velice levná. Díky její sytě rubínové barvě dodáte svým pokrmům barvu. Nejlépe uděláte, když ji smícháte s česnekem, krémovými sýry či citronovou šťávou – ty se k ní náramně hodí. A nezapomeňte na to, že červenou řepu můžete přidat i do těsta a vytvořit z ní lahodné dezerty!
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