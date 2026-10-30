Ukrajinci u Hulajpole smazali pět ruských houfnic v jedné sérii úderů. Nejstarší má konstrukci z 50. let

Záznam zveřejnila brigáda pojmenovaná po hetmanovi Danylu Apostolovi a podle jejího hlášení šlo o kontrabaterijní palbu, tedy o lov na nepřátelské dělostřelectvo. Na seznamu zasažených zbraní jsou dvě houfnice 2A65 Msta-B a dvě 2A36 Hyacint-B. Doplňuje je jedna D-20. Všechny střílejí stejnou ráží a Rusové s nimi na jižní frontě udržují palebný tlak na ukrajinské pozice.
Mezi stromy u Hulajpole dron našel cíle, dělostřelci dokončili práci
Video trvá přes dvě minuty a kromě brigády ho šířil i ukrajinský server Censor.NET. Zachycuje údery na několik postavení, která od sebe stála odděleně. Nejde o jeden výbuch, při kterém by zmizely všechny kusy v téže vteřině, ale o ucelenou bojovou epizodu složenou z řady zásahů.
Každý zásah má stejný průběh. Průzkumný dron nejdřív odhalí zamaskovanou houfnici a její souřadnice odejdou do systému řízení palby. Pak přijde úder a dron nakonec natočí, co z cíle zbylo. Na některých záběrech hoří, jinde se valí hustý dým nebo tlaková vlna rozhazuje maskovací sítě a větve.
Brigáda i Censor.NET vedou všech pět houfnic jako zničené. Z obrazu je jisté, že jde přinejmenším o těžce zasažené zbraně, které v nejbližší době střílet nebudou. Přímé zásahy, požáry a rozmetaná postavení mluví jasnou řečí. Nezávislé posouzení stavu každé jednotlivé hlavně ale ze samotného videa udělat nejde.
Proč Rusko v roce 2026 posílá na frontu houfnici z 50. let?
Nejstarší z trojice je D-20. Její konstrukce pochází z 50. let minulého století a vyrábí se už dávno ne. Podle americké vojenské databáze ODIN ji ruská armáda dál drží ve službě i ve skladech. Když taková zbraň v roce 2026 stojí v palebném postavení na frontě, svědčí to o tom, jak hluboko Rusko do svých rezerv sahá.
Hyacint-B je těžká tažená zbraň, kterou armáda zavedla v 70. letech. Má dlouhou hlaveň a velký dostřel, s jejím přesunem a obsluhou se ale pracuje pomalu. Konstruktéři ji navrhli k ničení opevnění a ke kontrabaterijní palbě, tedy k tomu, čím ji teď vyřadili Ukrajinci.
Nejmladší je Msta-B z pozdní fáze studené války. Je příbuzná samohybné 2S19 Msta-S, v tažené verzi vychází levněji a snáz se udržuje. Pořád jde o zbraň, se kterou ukrajinská armáda musí počítat. Všechny tři typy sdílejí sovětskou ráži 152 mm a na tento standard je navázaná celá ruská logistika dělostřelecké munice.
Na západní M777 a PzH 2000 sovětské houfnice ztrácejí hlavně rychlostí
Ukrajina dnes nasazuje i západní dělostřelectvo ráže 155 mm. Kanadsko-americká tažená M777 má digitální řízení palby a dostřel kolem 30 kilometrů. Německá samohybná PzH 2000 vystřelí až deset ran za minutu a bojový dostřel má přes 40 kilometrů.
Ruské houfnice za nimi zaostávají v digitalizaci, v tom, jak rychle se zpracují palebná data, a hlavně v tom, jak rychle po výstřelu změní pozici. Kdo po palbě dlouho balí, dává protivníkovi čas, aby ho dron našel a jeho dělostřelectvo zaměřilo. Pět zasažených postavení u Hulajpole ukazuje, jak tahle slabina vypadá v praxi.
Před tímhle úderem měla 44. brigáda za léto na kontě dvacet hlavní
Podle přehledu, který Censor.NET vede k 44. brigádě, zveřejnila jednotka jen v červenci 2026 dvě podobné epizody s deseti zasaženými dělostřeleckými systémy, z toho jednou i se skladem munice. V srpnu přidala čtyři hlavně a o týden později šest dalších spolu se čtyřkolkou.
Nové video tak zapadá do dlouhé řady a ta soustavnost váží víc než jednotlivý záběr. Každá další ztráta ubírá Rusům lokální palebnou kapacitu a zvyšuje jejich závislost na opravách a na starších zbraních. Starší 152mm hlavně má Rusko ve skladech, odkud se na frontu dostávají až po přesunu, a jejich zásoba je konečná. Pět vyřazených hlavní na hulajpolském směru znamená méně palby na ukrajinské pozice a slabší ruskou kontrabaterijní palbu.
Celkový vliv na boje ze zveřejněných záznamů vyčíst nejde. Chybí denní počty výstřelů, celkové ztráty obou stran i tempo ruských útoků v sektoru. Ukrajinské dělostřelectvo se při této práci kromě průzkumných dronů a západních systémů opírá také o munici z české iniciativy, která do roku 2025 dodala přes 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů.