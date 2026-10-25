Výhřevnost dřevěných briket: chytrá tabulka ukáže, kolik tepla získáte z kilogramu a jak dlouho vydrží hořet

Topíte v krbu nebo kamnech dřevěnými briketami? Podívejte se, jaká je výhřevnost dřevěných briket v přehledné tabulce, a porovnejte je s palivovým dřevem.
Dřevěné brikety jako alternativa k palivovému dřevu
Dřevěné brikety se stávají stále častěji alternativou k palivovému dřevu. Především pro ty domácnosti, které topí v kamnech nebo krbu pro úsporu energie, jsou dřevěné brikety dostupným řešením s dlouhou dobou hoření a vysokou výhřevností.
Dřevěné brikety se navíc oproti
palivovému dřevu lépe skladují, mají nízkou vlhkost a při správném spalování dokážou poskytnout stabilní teplo po dlouhou dobu. Záleží však na tom, jaký druh dřevěných briket vyberete. Existují totiž mezi jednotlivými druhy zásadní rozdíly. Podívejte se do přehledné tabulky výhřevnosti, která vám pomůže zorientovat se v tom, co od dřevěných briket očekávat a podle jakých parametrů vybírat. Proč je výhřevnost briket při vytápění důležitá?
Při nákupu dřevěných briket nestačí sledovat pouze nejlevnější cenu za balení nebo paletu. Důležité je také sledovat, kolik energie se v palivu skrývá a jak efektivně ji dokáže krb, kamna nebo kotel využít. Dvě balení za stejnou cenu nemusí poskytnout domácnosti zdaleka takové množství tepla, jako jedno kvalitnější, ale dražší palivo.
Čtěte také: Topíte v krbu dřevem? Využijte popel jako kvalitní hnojivo. Stačí vědět, kde ho můžete bezpečně použít! Jak se vyrábějí dřevěné brikety?
Dřevěné brikety se vyrábějí lisováním dřevěných pilin a dalších zbytků ze dřeva. Kvalitní výrobky mají nízkou vlhkost a vysokou energetickou hodnotu. Výhřevnost dřevěných briket se obvykle pohybuje mezi 16 a 19 MJ/kg, tedy asi 4,4 až 5,3 kWh/kg. Konkrétní hodnotu je vždy nutné sledovat přímo na obalu nebo v technickém listu výrobce.
Tip redakce: Abyste si mohli lépe hodnoty srovnat – orientační výhřevnost dřevěných briket se uvádí kolem 18 MJ/kg. U palivového dřeva záleží především na vlhkosti a způsobu skladování. Výhřevnost dřevěných briket – chytrá tabulka ukáže, kolik tepla získáte z kilogramu a jak dlouho vydrží hořet jedna briketa. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tabulka výhřevnosti dřevěných briket
Druh paliva Orientační výhřevnost (MJ/kg) Orientační výhřevnost (kWh/kg) Co očekávat Dřevěné brikety z pilin 16–19 4,4–5,3 Stabilní zdroj tepla Tvrdé dřevěné brikety přibližně 17–19 přibližně 4,7–5,3 Vhodné pro delší udržování žáru podle konstrukce Měkké dřevěné brikety přibližně 16–18 přibližně 4,4–5,0 Mohou se rychleji rozhořívat Kusové palivové dřevo přibližně 12–16 přibližně 3,3–4,4 Výsledek výrazně ovlivňuje vlhkost
Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační. Nejde o závazné parametry všech výrobků a konkrétní brikety se mohou lišit podle suroviny, způsobu výroby a vlhkosti. Označení „tvrdé“ a „měkké“ nezaručuje konkrétní výhřevnost. Při výběru vždy sledujte údaje výrobce. Čtěte také: Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru Které brikety hoří nejdéle?
Délku hoření určuje tvar briket, hustota, velikost, množství přikládaného dřeva, výhřevnost, přívod vzduchu a konstrukce kamen.
Pro udržení žáru se hodí brikety, které se pomalu rozehřívají a postupně teplo uvolňují. Pro rychlé zvýšení teploty se hodí brikety, které hoří rychleji. Vždy však záleží na konkrétním výrobku, nikoli jen na tom, zda je dřevěná briketa vyrobená z tvrdého nebo měkkého dřeva. Také je důležité sledovat maximální množství paliva na jednu dávku, které udává přímo výrobce kamen. Velké množství briket může způsobit přehřátí a poškození kamen.
Vyplatí se brikety více než palivové dřevo?
Brikety se oproti palivovému dřevu lépe skladují a jejich vlastnosti jsou díky modernímu výrobnímu procesu vyrovnanější než u kusového dřeva.
Palivové dřevo však může vyjít finančně levněji, především tehdy, pokud máte možnost koupit ho za výhodnou cenu a správně ho vysušit pod hranici 20 procent vlhkosti. Čtěte také: Výhřevnost dřeva a délka hoření podle tvrdosti: chytrá tabulka ukáže, které palivové dřevo hřeje nejdéle Nejčastější otázky o výhřevnosti briket Kolik tepla se získá z 1 kg dřevěných briket?
Orientačně se z dřevěných briket získá přibližně 4,4 až 5,3 kWh energie za kilogram. Hodnota závisí na konkrétním výrobku a měla by být vždy uvedena v jeho technických údajích.
Jsou dřevěné brikety výhřevnější než palivové dřevo?
Na kilogram mohou mít
brikety díky nižší vlhkosti vyšší výhřevnost, než vlhčí kusové dřevo. S dobře vysušeným dřevem se rozdíl zmenšuje. Záleží na konkrétní vlhkosti a na vlastnostech obou typů paliv. Jak dlouho hoří jedna dřevěná briketa?
Doba hoření závisí i na typu brikety, její velikosti, tvaru, přívodu vzduchu a konkrétním topidle. Univerzální počet hodin určit nelze.
Je možné dřevěné brikety použít v každých kamnech?
Při výběru vhodného paliva se vždy řiďte doporučením výrobce kamen či krbu a dodržujte doporučené dávky.
Jak dřevěné brikety správně skladovat?
Brikety uschovávejte v suchu, ideálně v původním obalu. Vlhké nebo mokré brikety mohou ztratit pevnost a jejich vlastnosti se zhoršují.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Při nákupu
dřevěných briket neporovnávejte pouze cenu za balení. Zkontrolujte výhřevnost, složení, hmotnost a doporučený způsob využití. Levnější balení nemusí vždy znamenat levné vytápění. Mohlo by se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku: tzb-info.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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