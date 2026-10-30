Deset tisíc proudových dronů Dan-T má vyčerpat ukrajinskou PVO. Ruský plán je levný a může skutečně fungovat

Každý rychlý cíl nad Ukrajinou musí obrana zachytit radarem, vyhodnotit a sestřelit. Každý z nich přitom zaměstná odpalovač a ubere ze zásob interceptorů. Když jich přiletí desítky z několika směrů najednou, radary se musí dělit mezi víc sektorů a zásoby ubývají rychleji. Rusko takové vlny dnes skládá z vrtulových Geranů, klamných cílů a klasických řízených střel. Dan-T do této směsi přidává další rychlý proudový cíl, který se dá vyrábět levně.
Od padáku k bojové hlavici: jak vznikl úderný Dan-T
Základ zbraně navrhla ruská konstrukční kancelář OKB Sokol jako cvičný vzdušný cíl Dan-M. Protiletadlové posádky na něm nacvičují obranu proti střelám s plochou dráhou letu, protože terč je umí napodobit a létá rychlostí 300 až 750 km/h. Po splnění úkolu se Dan-M snese na padáku a dá se poslat do vzduchu znovu.
Úderná verze padák nemá. Podle ukrajinských zdrojů letí Dan-T jen jednou, nese bojovou hlavici o hmotnosti zhruba 135 kilogramů a doletí asi 500 kilometrů daleko. Pohání ho malý ruský proudový motor MD-120. S pomalým vrtulovým Šáhidem nebo s malými FPV drony, které operátor řídí podle obrazu z kamery, má proto pramálo společného. Svou koncepcí stojí blíž levné střele s plochou dráhou letu.
Válka trvá od února 2022 a terč napodobující střely měla ruská armáda k dispozici celou dobu. Přestavba ale vyžadovala naváděcí systém, hlavici a nosiče, ze kterých se dá zbraň vypustit. Celý vývoj zapadá do soustavného ruského posunu k rychlejším prostředkům. Proudový Geran-4 podle ukrajinské vojenské rozvědky GUR vznikl mimo jiné jako odpověď na ukrajinské interceptorové drony, které začaly vrtulové Gerany úspěšně likvidovat. Zástupce šéfa GUR Vadym Skibickyj potvrdil, že se Dan-T na bojišti objevuje až v roce 2026 a že ho Rusko kromě vrtulníků začíná vypouštět i z letadel.
Proč je Dan-T o 35 % levnější než konkurenční Banderol
Nejbližším příbuzným Dan-T je ruský proudový Banderol s označením S8000. Podle rozboru GUR měří zhruba 5 metrů, letí rychlostí 620 až 650 km/h a dolétne do vzdálenosti 500 kilometrů. Dolet má tedy stejný jako Dan-T. Pohání ho však čínský motor SW800Pro-A95 a uvnitř je řada dalších zahraničních součástek.
Dan-T má podle ukrajinských odhadů vycházet asi o 35 % levněji. Pomáhá mu jednodušší konstrukce převzatá z cvičného terče a domácí motor MD-120, díky kterému závisí na dovozu méně. U zbraně, která má obranu vyčerpat množstvím, je cena za kus rozhodující parametr.
Stejný motor ovšem může celý plán zbrzdit. Souhrn americké analytické databáze ODIN upozorňuje, že výroba malých proudových motorů MD-120 může omezit, jak rychle se dá produkce Dan-T rozšiřovat. Menší závislost na čínských dodávkách navíc neznamená soběstačnost. Otevřené zůstává, odkud Rusko vezme elektroniku a navigační systémy a jestli dokáže pod sankcemi rozjet skutečně velkosériovou výrobu.
Odhad deseti tisíc kusů pochází od bývalého přispěvatele Oryxu
Žádný zveřejněný ruský státní kontrakt na deset tisíc kusů neexistuje. Číslo zveřejnil na síti X ukrajinský analytik otevřených zdrojů Dmytro Puťata, který vystupuje pod pseudonymem Kriegsforscher, a 28. srpna 2026 ho převzal ukrajinský obranný server Militarnyi. Americký think-tank Foreign Policy Research Institute Puťatu označuje za odborníka na dronovou válku, veterána několika ukrajinských jednotek a bývalého přispěvatele analytického projektu Oryx. Jeho slova mají váhu, přesto jde o informovaný odhad a výrobní rozkaz za ním nikdo nedoložil.
Rozpočítáno na jeden rok vychází zhruba 833 kusů měsíčně, tedy asi 27 denně. Takové množství samo válku nerozhodne. Spolu s Gerany, klamnými cíli a řízenými střelami by ale Rusku umožnilo posílat výrazně hustší vlny útoků. Průmysl na to kapacitu zřejmě má. Skibickyj v rozhovoru pro RBC-Ukraine z 10. srpna 2026 uvedl, že Rusko plní měsíční výrobní plány u hlavních typů raket na 110 až 120 %. Jestli stejně rychle zvládne náběh úplně nového typu munice, zatím nikdo neví.
S parametry je potřeba zacházet opatrně, protože se rozcházejí i v oficiálních ukrajinských zdrojích. Geran-4 má podle jedné stránky GUR dolet 770 kilometrů, podle jiné zprávy téže rozvědky jen 450 kilometrů v závislosti na konfiguraci. I kdyby Rusko vyrobilo jen polovinu odhadovaného počtu, dostala by ukrajinská PVO do cesty pět tisíc rychlých proudových cílů navíc, a to je pro obránce vážný problém.
Proti levným cílům levná obrana, Kyjev objednal 8 000 Octopusů
Baterie Patriot musí zůstat vyhrazené pro nejnebezpečnější hrozby, tedy balistické rakety a těžké řízené střely. Proti Dan-T a podobným prostředkům potřebuje Ukrajina levnou spodní vrstvu obrany. Skibickyj sám přiznává, že na proudové Gerany už nestačí dosavadní prostředky a obránci potřebují jiné interceptory nebo krátkodosahovou PVO. Dan-T patří do stejné skupiny rychlých proudových cílů.
Ukrajinské ministerstvo obrany v dubnu 2026 oznámilo nákup 8 000 interceptorů Octopus, tedy množství srovnatelné s odhadovanou ruskou výrobou Dan-T. Už v březnu téhož roku představilo interceptorový dron JEDI Shahed Hunter. Ten letí rychlostí přes 350 km/h a k cíli ho navádí radar. Operační dosah má do 40 kilometrů, takže brání hlavně prostor kolem chráněného místa.
Pro západní spojence včetně Česka to znamená větší poptávku po krátkodosahové PVO, mobilních protidronových prostředcích, radarech, kanónové munici a prostředcích elektronického boje. Český trh už v tomto oboru Ukrajině pomáhá. Nizozemské ministerstvo obrany v lednu 2023 potvrdilo, že pro Ukrajinu komerčně nakoupilo v Česku 100 vozidel s protiletadlovými kanóny. Celková česká vojenská pomoc podle údajů NATO přesáhla 1,3 miliardy eur.