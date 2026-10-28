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Co odstranit ze záhonů a co naopak nechat přes zimu

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Podzimní úklid záhonů má svůj řád. Poradíme, jak na to. Pravdou je, že dokonale uklizená zahrada nemusí být tou nejlepší volbou. Některé zbytky rostlin je vhodné odstranit, jiné mohou přes zimu chránit půdu a poskytnout úkryt užitečným živočichům.
záhon

záhon

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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