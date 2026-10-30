Pod střechou starého měšťanského domu vznikl neobyčejný byt. Má prosvětlený kamenný ostrůvek i černé prvky

Zvenčí historický měšťanský dům, uvnitř překvapivě moderní bydlení, které dokázalo neztratit historický „vibe“. V jižních Čechách vznikl pod novým krovem velkorysý rodinný byt o rozloze 250 metrů čtverečních. Architekti ze studia arkhe v něm spojili přírodní materiály, neobvyklé detaily a technologie, kterých si na první pohled ani nevšimnete, ale bydlení dokážou velice zpříjemnit.
Když se před sedmi lety obrátil majitel jihočeského měšťanského domu na architektonické studio arkhe, původně potřeboval jen vyřešit osvětlení. Znáte to, jdete do obchodu pro máslo a rohlíky, a… Z jedné poměrně konkrétní zakázky se však postupně stal mnohem rozsáhlejší projekt. Rekonstrukce nakonec zahrnula suterén, tři původní podlaží i vybudování zcela nové střešní nástavby. Právě v ní dnes bydlí mladá rodina.
Trámy jsou jedním z nejvýraznějších prvků interiéru Foto: Ján Martin Púčik
Zajímavé je, že se architekti nesnažili sjednotit celý dům do jednoho stylu. Ve spodních patrech zůstaly zachovány štuky, klenby a další prvky připomínající a svým způsobem oslavující jeho minulost. Teprve pod střechou se otevírá úplně jiný svět. Moderní, vzdušný a místy velmi sympaticky odvážný.
Pod otevřeným krovem se odehrává rodinný život
Byt o dispozici 5+kk zabírá celou plochu nové střešní nástavby a zasahuje také do části původního podlaží. Jeho místnosti jsou uspořádány v podélné návaznosti, která umožnila přirozeně oddělit společné prostory od soukromí rodičů a dětí. Srdcem bytu je obývací pokoj s krbem. Nad hlavou se otevírá vysoký prostor krovu, jehož dřevěné trámy tvoří výraznou součást interiéru. Na obývací část navazuje kuchyň s jídelnou. Obě místnosti od sebe odděluje subtilní prosklená příčka, takže si zachovávají vzájemný kontakt a zároveň působí jako dva samostatné prostory.
Prosklená příčka je řešení ve stylu princezny koloběžky: Je a není to zeď…Foto: Ján Martin Púčik
Barevnost je tu poměrně střídmá. Světlé plochy nechávají vyniknout dřevu, kameni a jednotlivým kusům vybavení. Výraznou roli hraje také podlaha z exotické dřeviny cabreuva. Její teplý odstín vnáší do současného interiéru příjemný kontrast k chladnějším materiálům.
Kuchyňský ostrůvek, který umí pracovat se světlem
Kuchyň patří k nejzajímavějším místům celého bytu. Pozornost na sebe strhává především velký ostrůvek z výrazného kamene, jehož kresba vyniká díky prosvětlení. Kámen zde není jen pracovní plochou, ale stává se téměř samostatným výtvarným prvkem.Zajímavé je také jeho spojení s hliníkovými povrchy kuchyňského nábytku. Vedle organické kresby kamene působí kov technicky a stroze, přesto spolu oba materiály dobře fungují. Architekti si navíc dali záležet, aby masivní pracovní desku nerušily běžné kuchyňské detaily. Zásuvky i ovládací prvky varné desky jsou zapuštěny přímo do jejího povrchu.
V kuchyni si ihned povšimnete atypického osvětlení Foto: Ján Martin Púčik
Takové řešení vyžaduje přesnou přípravu a koordinaci jednotlivých profesí. Výsledek ale nepůsobí jako přehlídka technických vymožeností. Kuchyň zůstává především místem pro každodenní vaření a setkávání.
Černá nemusí být v ložnici ponurá
Zatímco obytná část pracuje se světlými tóny, v soukromé zóně se atmosféra výrazně mění. Chodba a ložnice dostaly tmavou, převážně černou barevnost. V kombinaci s přírodním dřevem a strukturovanými povrchy však nepůsobí chladně. Naopak vytvářejí klidnější, intimnější prostředí.
Právě střídání světlých a tmavých místností je jedním z principů, na kterých je celý návrh postavený. Společenská část působí otevřeně a živě, zatímco soukromé pokoje mají nabídnout odpočinek a určité odstřižení od okolního ruchu.
Hodně se tu pracuje i s černou barvou. Foto: Ján Martin Púčik
Materiálově výrazné jsou také koupelny, opatřené velmi luxusními obklady. Dřevěné podlahy obytných místností zde střídá italský mramor, který svými přirozenými žilkami a kresbou dodává prostoru osobitost. Architekti se přitom drželi stejného principu jako ve zbytku bytu: nechat promluvit samotný materiál a nepřidávat zbytečné ozdoby.
Koupelny jsou provedené velmi luxusně. Chybí tu bohužel denní světlo. Foto: Ján Martin Púčik Luxus se někdy skrývá uvnitř skříně
Při zařizování bytu se nešetřilo ani na místech, která návštěva běžně neuvidí. Majitel si například přál co nejvíce omezit používání lepených materiálů. Pro výrobu nábytku proto architekti zvolili dřevěné laťovky namísto obvyklých dřevotřískových desek.
Ještě neobvyklejší detail čeká uvnitř šatních skříní. Jejich police jsou potažené jemnou alcantarou, materiálem známým mimo jiné z luxusních automobilových interiérů. Měkký povrch je příjemný na dotek, neklouže a je šetrný k uloženému oblečení.
Podobných drobností je v bytě celá řada. Na první pohled nejsou nijak nápadné, ale při každodenním používání nábytku mohou znamenat podstatný rozdíl.
Technologie, které není potřeba vidět
Velká pozornost byla věnována také tomu, co má zůstat skryté. Vytápění a chlazení je integrováno pod omítkami, stejně jako reproduktory. Technické zázemí, rozvaděče i prádelna se schovávají za nábytkovými sestavami s dubovou dýhou.
Díky tomu nejsou jednotlivé místnosti zaplněné viditelnými technickými zařízeními a nic zbytečně nenarušuje jejich podobu. Moderní technologie tu mají sloužit obyvatelům, nikoli na sebe upozorňovat.
Samostatnou kapitolou je osvětlení, kterým ostatně celý projekt před lety začal. Architekti kombinovali několik jeho vrstev. Nepřímé světlo pomáhá zvýraznit výšku místností a konstrukci krovu, další svítidla slouží konkrétním činnostem nebo vytvářejí příjemnou večerní atmosféru.
Vedle nenápadných světelných prvků se zde objevují také výraznější designová svítidla značek Occhio, Marset či Bomma. Ta už nejsou jen zdrojem světla, ale plnohodnotnou součástí zařízení.
Starý dům, nová kapitola
Na této realizaci je sympatické především to, že se nesnaží předstírat historický interiér tam, kde už žádný původní nebyl. Nová nástavba dostala současnou podobu, zatímco starší části domu si uchovaly vlastní charakter. Obě vrstvy tak mohou existovat vedle sebe, aniž by jedna musela napodobovat druhou.
Nad schodištěm zaujme designové svítidlo. Foto: Ján Martin Púčik
Sedmiletá spolupráce architektů a investora nakonec přinesla bydlení, ve kterém se důraz na kvalitu projevuje nejen výběrem drahých materiálů, ale i způsobem jejich zpracování. Ať už jde o přesně osazené ovládání kuchyňské desky, měkké police ve skříních nebo technologie schované ve stěnách, většina těchto řešení má společný cíl: zpříjemnit rodině každodenní život.
Foto: Ján Martin Púčik
Zdroj: Tiskové podklady studia arkhe; https://arkhe.cz/pages/moderni-rezidence-pod-krovem Fotogalerie: Anna Domanková, Foto: Ján Martin Púčik Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe Foto: Ján Martin Púčik Zdroj: Arkhe