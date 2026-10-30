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Pod střechou starého měšťanského domu vznikl neobyčejný byt. Má prosvětlený kamenný ostrůvek i černé prvky

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Dennívýzva
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Zvenčí historický měšťanský dům, uvnitř překvapivě moderní bydlení, které dokázalo neztratit historický „vibe“. V jižních Čechách vznikl pod novým krovem velkorysý rodinný byt o rozloze 250 metrů čtverečních. Architekti ze studia arkhe v něm spojili přírodní materiály, neobvyklé detaily a technologie, kterých si na první pohled ani nevšimnete, ale bydlení dokážou velice zpříjemnit. Když se před sedmi […]
Foto: Ján Martin Púčik

Foto: Ján Martin Púčik

Zdroj: Arkhe
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 20:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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